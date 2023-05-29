Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:30

Güncelleme: 29.05.2023 - 13:30

TİYATRO





Çankaya Sahne “Sokrates’in Son Gecesi”





Stefan Tsanev'in yazdığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün çevirdiği ve Mehmet Atay'ın yönettiği oyun "Sokrates'in Son Gecesi" Çankaya Sahne'de sahneleniyor.





Sokrates, "En iyi bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir" der. Bu söz iddialı gelebilir, ancak bir kehanet niteliği taşır. Sokrates'in durup bugüne baktığınızda, insanın kendi kendine eziyetinin bu cümleyle bağlantılı olduğunu hissedersiniz. Artık bir kavram bile olmayan içinde bulunmakla mutlu olduğumuz tanımlar, birey olmamızı baskı altına alır ve kolaycılığa kaçarak "BİZ" olmayı tercih ederiz. Bilgi, kiloyla tartılabilir, metreyle ölçülebilir gibi algılanabilir. Sokrates, bugün yüksek sesle tartışamadığımız kavramları yüzyıllar öncesinden bir tas zehir koklayarak tartışmak istemektedir. Aslında, böyle bir tas bize de sunulmaktadır. Kokusunu bastırmak için güçlü rayihalar yaratılsa da, hala var olduğunu hissederiz. Acısını hafifletmek için bir küp şeker teklif edildiğinde bile 'umutlanmak' için geç kalmış olabiliriz.





Oyuncular: Mehmet Atay, Oktay Dal, Hülya Dizmen





Etkinlik, 30 Mayıs Salı günü, saat 20.00'de, Çankaya Sahne'de gerçekleşecektir.





Bambu Sahne “Bir İdam Mahkumunun Son Günü”





"Bir İdam Mahkumunun Son Günü", Victor Hugo'nun unutulmaz eserinin Bambu Tiyatro ve Agora Tiyatro işbirliğiyle sahnelenen tiyatro uyarlamasıdır.





Oyun, idam cezasına çarptırılan bir mahkûmun son günlerini beş hafta öncesinden öğrenerek insanlıktan çıkışını anlatmaktadır. Seyirciyi idam infazlarını eğlenceye dönüştüren bir halkın yanı sıra adalet, ceza hukuku, ölüm cezaları gibi güncel konuları sorgulamaya davet ederken, mahkûmun yargılanma ve idama gidiş sürecini aktarmaktadır.





Victor Hugo'nun yazdığı eseri uyarlayan ve oyunlaştıran ise Ahmet Yapar'dır. Oyunun yönetmenliğini ise Ozan Demircioğlu üstlenmektedir. Hüseyin Oçan, Yusuf Kenan Adıgüzel, Yağmur Ertan ve Ozan Demircioğlu bu etkileyici oyunun kadrosunda yer almaktadır.





Etkinlik, 5 Haziran Pazartesi günü, saat 20.00'de, Bambu Sahne'de gerçekleştirilecektir. Seyircilere derin düşünceler ve duygusal bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.





Bambu Sahne “Veda Baladı”





"Veda Baladı", Ankara Devinim Tiyatro Atölye Oyuncuları ve Bambu Tiyatro Kulübü'nün ortak projesi olarak sahnelenen bir oyundur.





Oyun, bir keman sanatçısının uzun süredir komada olan kocası için ötenazi talep etmesini ve bu talep doğrultusunda karşılaştığı hukuki ve toplumsal sorunları tartışmaya açmaktadır. Seyirciye "Benim yerimde siz olsaydınız, ne yapardınız?" sorusunu sorarak, hukuki ve toplumsal bağlamda incelenen konulara odaklanır. Aynı zamanda günümüzde insanların aile, din ve kitleler önünde yargılanmasına eleştirel bir bakış sunar.





Oyunun yazan ve yönetmeni Ahmet Yapar'dır, reji asistanlığını ise Celal Can Tanriveroğlu üstlenmektedir. Buket Göçer, Ahmet Sezer ve Celal Can Tanriveroğlu oyunun kadrosunda yer almaktadır.





Etkinlik, 31 Mayıs Çarşamba günü, saat 20.00'de, Bambu Sahne'de gerçekleştirilecektir. Seyircilere toplumsal konuları sorgulayan bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.





İstanbul DT “Tamamen Doluyuz”





Becky Mode tarafından kaleme alınan ve Lale Eren Dalsar tarafından Türkçe'ye çevrilen oyun, Elif Erdal'ın yönetmenliğinde Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.





Oyun, konservatuvar oyunculuk bölümünden mezun genç oyuncu Sam'in hayatını merkezine alıyor. Sam, hayalini gerçekleştirmek için oyunculuk alanında iş bulamayınca lüks bir restoranda rezervasyon görevlisi olarak çalışmaya başlar. Ancak Sam'in asıl hedefi, bir oyunculuk görüşmesinden olumlu sonuç alarak istediği işi elde etmektir.





Heyecan dolu bir Noel tatili sürecinde, Sam restorandaki bakımsız bodrum katında üç kişinin işini tek başına üstlenerek rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışır. Bunun yanı sıra patronlarının mantıksız istekleriyle uğraşmak, zengin müşterilerin kaprislerini karşılamak ve ailesini, dostlarını mutlu etmeye çabalamak zorunda kalır. Oyun, Sam'in bu trajikomik ortamdan kurtulup gerçek hayaline kavuşma mücadelesini anlatıyor.





"Tamamen Doluyuz " oyunu, 15 Haziran Perşembe günü başlayacak ve üç gün boyunca, 17 Haziran Cumartesi'ye kadar, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak. İstanbul'un tiyatro severleri, bu eğlenceli ve düşündürücü oyunu kaçırmamak için biletlerini şimdiden temin edebilirler.





KONSER





CSO Ada Ankara/“Angeles Toledano”





Flamenko şarkıcısı Angeles Toledano, "Cante"nin yeni nesil temsilcilerinden biridir. 10 Haziran 1995 tarihinde Jaén eyaletinde, Guadalquivir Nehri kıyısındaki Villanueva de la Reina kasabasında doğmuştur. Müziğe olan ilgisi çok genç yaşlarda başlamıştır. Büyük babası, ona flamenko şarkıları olan "cante"leri öğretmeye başladığında sadece 7 yaşındaymış.





Yıllar sonra, Angeles Toledano hem kendi kasabasındaki "El Olivo del Cante" flamenko kulübünde hem de "Carmen Linares" kadın flamenko kulübü ve "Los Romeros de Andujar" flamenko kulübünde düzenlenen flamenko buluşmalarına katılarak öğrenimine devam etmiştir.





Uzun bir öğrenme ve gelişim sürecinin ardından, "Nueva Generación de Jovenes Flamencos" gösterisiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika turnelerine katılmak üzere San Francisco, Houston, San Diego ve Tijuana gibi şehirlere gitmiştir. Henüz 20 yaşındayken, Amsterdam'daki Delamar Tiyatrosu ve Rotterdam'daki Nieuwe Luxor Tiyatrosu'nda ünlü gitarist Paco Peña'ya eşlik ederek "Patrias" ve "Yeryüzü için Ağıt" gösterilerinde performans sergilemiştir.





Angeles Toledano, 3 Haziran Cumartesi günü, CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak ve konser verecektir.





CSO Ada Ankara/ Bogatay Köprülü-"Retrospektif"





Mu¨zik aras¸tırmacısı ve mu¨zisyen Bogatay Köprülü, 2 Haziran'da CSO Ada Ankara Mavi Salon'da "Retrospektif" adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak. Bu konserde, Köprülü, bilimsel ve ezoterik düşüncenin sınırlarında yer alan armoni ve denge-oran ilminin kadim köklerine dair izleri takip eden bir araştırmacı olarak sahne alacak.





Konserin ilk yarısında, F. Schubert ve F. Chopin'in Improptu ve Scherzo türlerindeki en iyi örneklerinden eserler seslendirilecek. İkinci yarıda ise Köprülü, geçmişe dönük bir bakış açısıyla yazdığı ilk solo piyano eserlerini dinleyicilerle paylaşacak.





Müzikseverler 2 Haziran Cuma günü, saat 20.00'de CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşecek olan bu etkinliğe katılarak Bogatay Köprülü'nün "Retrospektif" albümündeki eserleri canlı olarak dinleme fırsatı bulacaklardır.





CSO Ada Ankara/Antonio Rey





Dünyaca ünlü flamenko gitaristi Antonio Rey, Türk müzikseverlerle buluşmak için 2 Haziran'da CSO Ada Ankara'da sahne alacak. Paco de Lucía, Vicente Amigo, Paco Peña gibi isimlerin de yer aldığı Ulusal Gitar Ödülü'nü 2010 yılında kazanan Antonio Rey, bugünün en yetenekli gitaristlerinden biri olarak kabul ediliyor.





Antonio Rey, Gerardo Núñez tarafından keşfedilen bir sanatçıdır ve kariyerine sağlam adımlarla ilerlemektedir. İlk albümü "A través de ti"nin büyük başarı elde etmesinin ardından, EMI Music ile çalışarak "Colores del Fuego" (2011) albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm, Rey'in sadece bir müzisyen olmadığını, aynı zamanda özgün, farklı ve ilham verici bir virtüöz olduğunu kanıtladı.

Antonio Rey'in Türkiye'deki konseri, müzikseverlere unutulmaz bir gece sunmayı hedeflemektedir. CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, flamenko müziği tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsattır. 2 Haziran Cuma günü, saat 20.00'de başlayacak konser için biletler hızla tükenmektedir. Antonio Rey'in benzersiz performansını izlemek isteyenlerin acele etmeleri önerilir.





OPERA VE BALE





İstanbul DOB “Falstaff”





İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan "Falstaff" operasını sahnelemektedir. Eser, William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlanmış olup librettosu Arrigo Boito'ya aittir.





Eser, 31 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacaktır. İtalyanca olarak seslendirilecek olan eserin rejisörlüğünü Renato Bonajuto üstlenmektedir. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı ise Tolga Atalay Ün yönetmektedir. Dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev'e, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a aittir. Eserin koro şefi ise Paolo Villa'dır.





14. yüzyılda İngiltere'de geçen eserde, Shakespeare'in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff'ın, evli olan Alice Ford ve Meg Page'i baştan çıkarmaya çalışmasıyla başlayan olaylar zinciri anlatılmaktadır. Eserde aşk, para, hırs, entrikalar gibi beşeri duyguların yaşandığı bir karmaşa işlenmektedir. Budalalarla dolu olan bu dünyada, her şeyin bir şakadan ibaret olduğu vurgulanır.





SERGİ





Cermodern/Ankara

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümünde "Tuvalde Yüzyıl"





Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen "Tuvalde Yüzyıl - 100 Ressam 100 Resim" sergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Ankara Cermodern ana salonunda, 2 Mayıs-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.





Sergide, Türk resim sanatında iz bırakan 100 ressamın eserleri bir araya getirildi. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze kadar uzanan süreçte ortaya çıkan sanat eserlerine yer verilen sergi, Türk resim sanatının 100 yıllık sürecini yansıtmaktadır.





"Tuvalde Yüzyıl" sergisi, Türk resim sanatının bir asırlık serüveninden örnekleri sunuyor. Peyzajdan natürmorta portreye, figüratif eserlerden soyut resme, günlük yaşamdan mekan içine, sokaktaki insan yaşamlarına kadar birçok farklı konu ve resim üslubu bu sergide buluşuyor. Sergi, Cumhuriyet'in kuruluş döneminden gruplara dahil olan ve olmayan, ancak kuşaktaş olan ressamların eserlerine yer vererek 1923-1950 dönemi ile 1950 sonrası bireyselleşme olgusu bağlamında Türk resim sanatındaki dönemi kapsamaktadır.





Sergide, Türk Tarih Kurumu arşivinden seçilen önemli belgeler de sergilenmektedir. Bu belgeler arasında Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ait sergi katalogları, broşürler, davetiyeler ve fotoğraflar gibi materyaller bulunmaktadır.





"Tuvalde Yüzyıl" sergisi için TBMM, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, Milli Kütüphane, Etnografya Müzesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi kurumlar ile özel koleksiyonlar ve sanatçı koleksiyonlarından eserler seçildi. Sergi, 2 Mayıs-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Sanatseverler, bu özel sergiyi ziyaret ederek Türk resim sanatının 100 yıllık yolculuğuna tanıklık edebilirler.





"Aşığın İlhamıyla: Sergi ve Konser"





Sergi Başlangıç: 18.30

Konser Başlangıç: 20.00





Aşık Veysel, "Aşıklık Geleneği"nin güçlü temsilcilerinden biri olarak hayatı, felsefesi ve şiirleriyle her jenerasyonla bağ kurabilen bir halk ozanı olarak anılmaktadır. Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen "Aşığın İlhamıyla" resim sergisi ve konseri, sanatseverleri farklı disiplinlerin ortak temasıyla görsel ve işitsel bir sanat etkileşimine davet etmektedir.





Proje Genel Koordinatörü: Siret Uyanık

Müzik Direktörü: Ahmet Murat Gedikli

Ressam: Ayla Aksoyoğlu





Etkinlik, 5 Haziran Pazartesi günü, saat 20.00'de, Ankara DOB Opera'da gerçekleştirilecektir.