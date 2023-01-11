Son Dakika: 80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Son dakika haberi... 2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'de The Fabelmans, en iyi dram filmi oldu. Müzikal veya komedi dalında en iyi film ise The Banshees of Inisherin'e gitti. İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...
Bu yıl 80'inci düzenlenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.
Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede televizyon ve film dünyasının enleri seçildi. Game of Thrones evreninde geçen devam dizisi House of Dragon’ın En İyi Drama dizisi ödülünü aldığı gecede Abbott Elementary En İyi Komedi/Müzikal dizisi ödülünün sahibi oldu.
Efsanevi yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelmanlar Drama dalında En İyi Film seçilirken Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandıran The Banshees of Inisherin filmi Komedi/Müzikal dalında En İyi film seçildi.
İşte 2022 Altın Küre Ödülleri'ni kazanan diziler ve filmler...
SİNEMA
En İyi Film (Müzikal veya Komedi)
The Banshees of Inisherin
En İyi Film (Dram)
The Fabelmans
Yabancı Dilde En İyi Film
Argentina, 1985 (Arjantin)
En İyi Animasyon Filmi
Guillermo del Toro’s Pinocchio
En İyi Senaryo
Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin
En İyi Yönetmen
Steven Spielberg, The Fabelmans
En İyi Şarkı
Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”)
En Özgün Film Müziği
Justin Hurwitz, Babylon
En İyi Aktör (Dram)
Austin Butler, Elvis
En İyi Aktris (Dram)
Cate Blanchett, Tár
En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)
Colin Farrell, The Banshees of Inisherin
En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)
Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once
En İyi Erkek Oyuncu
Colin Farrell, The Banshees of Inisherin
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever
TELEVİZYON
En İyi Dizi (Dram)
House of the Dragon
En İyi Dizi (Komedi)
Abbott Elementary
En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi
The White Lotus: Sicily
En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)
Jeremy Allen White, The Bear
En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)
Quinta Brunson, Abbott Elementary
En İyi Aktör (Dram)
Kevin Costner, Yellowstone
En İyi Aktris (Dram)
Zendaya, Euphoria
En İyi Aktör (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)
Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story
En İyi Aktris (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)
Amanda Seyfried, The Dropout
Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Julia Garner, Ozark
Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Tyler James Williams, Abbott Elementary
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)
Jennifer Coolidge, The White Lotus
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)
Paul Walter Hauser, Black Bird
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret!
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- 'Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 4 adet erik 89 TL, 5 adet kiraz 125 TL