Son Umut filminin konusu ne? Son Umut filminin oyuncuları kim? Son Umut filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 17:17

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 17:17

Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, 2014 Avustralya, Türkiye, ABD ortak yapımı filmidir.



‘SON UMUT‘ FİLMİNİN OYUNCULARI



Filmin başrollerini Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan paylaşmaktadırlar.



‘SON UMUT‘ FİLMİNİN KONUSU NE?

Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir babanın Türkiye'ye gelişi anlatılmaktadır. Avustralyalı bir çiftçi olan Connor (Russell Crowe), 1919 yılında Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelir. Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu bulmak için arayışa koyulur.

‘SON UMUT‘ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Son Umut, Avustralya ve Türkiye'de çekildi.





