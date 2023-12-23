Soprano Yıldız konserle anıldı

Soprano Zehra Yıldız, önceki akşam, 26. ölüm yıldönümünde Cemal Reşit Rey’de (CRR) dünyaca ünlü tenor Francisco Araiza ve onun ustalık sınıfına seçilen altı şancının konseriyle anıldı.

Gülçin Gülan
Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00
Soprano Yıldız konserle anıldı
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Konserde Araiza ile üç gün boyunca çalışan genç şancılar; Ayşe Şenoğul, Doğukan Özkan, Ecem Arıcasoy, Berna Yücel, Zeynep Seray Özcan ve Cansu Özel, İstanbul Devlet Opera Balesi şeflerinden Paolo Villa’nın piyanosu eşliğinde Verdi, Mozart ve Donizetti’nin operalarından birer arya seslendirdi. 

İLYASOĞLU’NUN KİTABI HEDİYE

Konser sonunda Süha Yıldız’ın tüm sanatçılara vakfın kurucu üyesi olan yazarımız Evin İlyasoğlu’nun yazdığı Zehra Yıldız kitabını armağan etti.


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