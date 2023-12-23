Soprano Yıldız konserle anıldı
Soprano Zehra Yıldız, önceki akşam, 26. ölüm yıldönümünde Cemal Reşit Rey’de (CRR) dünyaca ünlü tenor Francisco Araiza ve onun ustalık sınıfına seçilen altı şancının konseriyle anıldı.
Konserde Araiza ile üç gün boyunca çalışan genç şancılar; Ayşe Şenoğul, Doğukan Özkan, Ecem Arıcasoy, Berna Yücel, Zeynep Seray Özcan ve Cansu Özel, İstanbul Devlet Opera Balesi şeflerinden Paolo Villa’nın piyanosu eşliğinde Verdi, Mozart ve Donizetti’nin operalarından birer arya seslendirdi.
İLYASOĞLU’NUN KİTABI HEDİYE
Konser sonunda Süha Yıldız’ın tüm sanatçılara vakfın kurucu üyesi olan yazarımız Evin İlyasoğlu’nun yazdığı Zehra Yıldız kitabını armağan etti.
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