Soyer: İzmir sinemanın müziğin üretim noktası olacak

Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:56

Güncelleme: 17.06.2023 - 11:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Elhamra Sahnesi'ndeki törenle başladı. 7 mekanda 100 filmin gösterileceği festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İtalya’nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, festival direktörü ve yönetmen Vecdi Sayar, festival sponsorları, yönetmenler, akademisyenler, yerli ve yabancı sanatçılar ile sanatseverler katıldı. Gecede Başkan Tunç Soyer festivalin sponsorlarına plaket taktim etti. Kristal Flamingo Emek Ödüllerini Prof. Dr. Oğuz Makal ve Sevin Okyay Başkan Soyer'in elinden aldı. Sağlık sebeplerinden dolayı bu yıl ödül törenine katılamayan Macar sinemasının Oscar ödüllü film yönetmeni István Szabó’nun ödülünü ise kendisine teslim etmek üzere Macaristan Sinema Enstitüsü Direktörü Katalin Vajda aldı.

“BU FESTİVAL İZMİR’İN, İZMİRLİNİN”

Festivalin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bildiğiniz üzere 3 yıl önce bir hayalimizi gerçekleştirdik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ni hayata geçirdik. Pandemi şartlarına, ekonomik krize rağmen İzmir için tarihi bir adımı atmış olduk. Her geçen yıl daha da büyüyen bu festivali kentimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu festivalin kurumsallaşması ve dünya ölçeğinde bilinir, saygın bir festival olması üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu festival İzmir’in, İzmirlinin. Onun büyüyüp gelişmesi, adından söz ettirmesi ancak ve ancak İzmirlinin sahip çıkmasıyla mümkün” dedi.

“AMACIMIZ SİNEMANIN MERKEZ ÜSSÜ OLMAK”

Sinema sektörünü İzmir’e taşıyacak, sinemada İzmir'e daha çok yer verecek büyük çaplı bir etkinliğe ihtiyaç duyulduğunu ve bu festivalin bu anlamda büyük bir güç olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sinema sektörünü İzmir’e taşıyacak. Amacımız İstanbul’dan sonra sinemanın merkez üssü olmak ve bir film için gerekli olan doğal film platoları, tarihi mekanlar ve yetenekli insan gücü ile sinema sektöründeki payımızı büyütmek. Bu hedef doğrultusunda biz idareciler, bürokratik engelleri de en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. İnanıyorum ki hep birlikte İzmir’i sinemanın, müziğin, sanatın üretim odaklarından biri haline getireceğiz. Bu uğurda vereceğiniz destek, sunacağınız katkı konusunda hiç şüphem yok. Şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sinema ve müzik sektörüne nefes aldırmak istiyoruz. Bu festival böyle bir anlam taşıyor bizim için. Sanat dolu bir hafta diliyorum” şeklinde konuştu.

“BU FESTİVALİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ”

Festival’in içeriği hakkında detaylı bilgi veren Festival Direktörü, yönetmen Vecdi Sayar, “Bu festival sizlerle birlikte büyüyecek. Süreci son derece uyumlu çalışmayla yürüttük. Yaklaşık 10 bölümümüz var. Ulusal ve uluslararası yarışmalarımız var, çok önemli. Ayrıca anılarımız bölümü var. İzmir’in önemli değerlerinden Dario Marino, Sarper Öztan, Vangelis, Ryuichi Sakamato gibi yitirdiğimiz değerleri müzik ve filmleriyle anacağız. Bu yıl özellikle göçmen sorununa yer vermek istedik. Basit kalıplarla karar vermek değil göçmenlerin kararlarına da yer vermeyi istedik. Herkese iyi seyirler diliyorum. Umarım bizleri salonlarda yalnız bırakmazsınız” şeklinde konuştu.

TAŞRA ÜÇLEMESİ CAZ PROJESİ DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI

Açılış töreninde Altın Palmiye sahibi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak filmlerinden özenle seçilmiş 11 sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan Taşra Üçlemesi Caz Projesi de dünya prömiyerini yaptı. Konserde, projenin bestecisi piyanist Yiğit Özatalay’a, saksofonda Barış Ertürk, davulda Mustafa Kemal Emirel eşlik etti.

FESTİVALDE 100 UZUN METRAJ FİLMİ

İstinye Park Teras, Özgörkey Otomotiv, UNDP, Grand Plaza, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Fransa, İtalya, Almanya, Macaristan ve İsveç konsoloslukları ve kültür merkezlerinin desteği ile düzenlenen ve 22 Haziran’a kadar sürecek festivalin programında 100 uzun metraj, 20 kısa metraj film, film gösterimleri sonrası soru-cevap seansları, konserler, plak dinletisi ve usta isimlerle söyleşiler yer alıyor.

KRİSTAL FLAMİNGO İÇİN 10 FİLM YARIŞACAK

Festivalde bu yıl ulusal yarışmanın yanı sıra uluslararası yarışma da olacak. 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını Zuhal Olcay, Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını Macar yönetmen Krisztina Goda üstlendi. Her iki yarışmada 10 film yarışacak. Festivalde yarışma filmleri dışında Müziğin Yıldızları, Dünya Festivallerinden, Müziğin İzinde, Hayatın Ritmi, Renkli Rüyalar, Yarışma Dışı Özel Gösterimler bölümlerinde merakla beklenen yapımlar sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl düzenlenen Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması’nın finalisti 10 film ise Kısaca Müzik adlı bölüm kapsamında beyazperdede olacak.

Festivalin bu yıla özel bölümlerinden biri ise İki Arada Bir Derede olacak. Göç ve göçmen sorunlarını ele alan filmlerden oluşan bölümde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile bir de söyleşi gerçekleşecek.

Anılarına bölümünde ise kaybettiğimiz usta isimler Erden Kıral, Sarper Özsan, İzmirli sanatçı Dario Moreno, Vangelis ve Ryuichi Sakamoto filmleri ile anılacak. Ustaya Saygı bölümünde ise dünya sinemasının ustalarından Luchino Visconti’nin üç başyapıtı sinemaseverlerle buluşacak.

USTA SİNEMACILARA ONUR ÖDÜLLERİ VERİLECEK

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde bu yıl Onur Ödülü Zuhal Olcay, Erkan Oğur, Grégoire Hetzel ve Macar sinemasının Oscar Ödüllü büyük ustası István Szabó’ya verilecek. Festivalde Zuhal Olcay, Erkan Oğur, Grégoire Hetzel ve István Szabó’ya ait unutulmaz filmler izleyiciyle buluşurken, Zuhal Olcay, Ahmed Adnan Saygun Merkezi’nde bir konser verecek.

Her yıl verilen Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü ise İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’ye verilecek. Ghobadi'nin filmleri özel bir söyleşiyle sinemaseverlerle buluşacak.

DİZİ MÜZİKLERİ ÖDÜLLERİ 3. YILINDA

Ulusal kanallarda ve dijital platformlarda yayınlanan dizilerin müzik ve şarkılarını, bu yıl da televizyon yazarları ve müzisyenlerden oluşan değerli jüri üyeleri değerlendirecek, bu alandaki Kristal Flamingo Ödülleri’ne karar verecek.

FESTİVAL’DEN YENİ ÖDÜLLER

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde bu yıl Film Yönetmenleri Derneği (FİLM YÖN) ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri verilecek. Festivalin bu yıla özel bir diğer ödülü ise İzmir Kent Konseyi Ödülü olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi festival kapsamında, araştırmacı yazar Ali Can Sekmeç tarafından hazırlanan Türk Sinemasında Ses ve Müzik adlı kitabı da okuyucularla buluşturacak. Afiş ve katalog tasarımı Nazlı Ongan’a, ödül tasarımı Sema Okan Topaç’a ait festivalin jenerik filmi tasarımı Doğa Arıkan tarafından yapıldı.

FESTİVAL ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA YAYILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Institut français, Goethe Enstitüsü, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Liszt Kültür Merkezi, Macaristan Ulusal Sinema Kurumu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İstinye Park Teras ve Özgörkey Holding destekleri ile düzenlenen festivalde 7 gün süresince 7 mekanda 100’ü aşkın film gösterilecek. Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festival mekânları; İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Elhamra Sahnesi, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve açık hava film gösterimlerinin yapılacağı Göztepe vapur iskelesindeki Kadifekale Gemisi. Festivalin ödül töreni, 21 Haziran akşamı İstinyePark Teras Renk Sinemaları 4 nolu salonda yapılacak; ödül kazanacak filmler 22 Haziran’da izleyicilerle buluşacak.