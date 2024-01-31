Soytarılar Okulu Antalyalı çocuklarla buluştu

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:31

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 1. Uluslararası Sömestr Festivali kapsamında Antalya’da sahne aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) ev sahipliğinde düzenlenen festivalde İzBBŞT, ‘Soytarılar Okulu’ adlı oyunuyla miniklerle buluştu. AŞT Yıldız Kenter Sahnesi’nde sahnelenen oyunda çocuklar eğlenirken öğrendi. Doktor Sinir ve öğrencilerinin maceralarına konuk olan çocukların neşesi sahneyi doldururken, oyun ebeveynler tarafından da ilgiyle takip edildi.

"COŞKUNUZ HER DAİM SÜRSÜN"

Oyunun ardından AŞT Yetişkin Tiyatrosu Biriminden Sorumlu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Selim Turgay Deli tarafından, İzBBŞT Sahne Direktörü Ceren Demirel’e çiçek ve plaket takdim edildi. Antalya’da harika bir festivale imza atıldığını belirten Ceren Demirel, “Çocuklar için düzenlenen bu festivalin katlanarak, büyüyerek devam etmesini diliyoruz. Burada olmak çok güzel. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Coşkunuz her daim sürsün” ifadelerini kullandı.