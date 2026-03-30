'Squid Game: The Experience' İstanbul'da kapılarını açıyor

Yayınlandığı günden beri dünyada bir fenomene dönüşen Squid Game dizisinden uyarlanan gerçek zamanlı deneyim, New York, Seul, Madrid ve Londra’nın ardından dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geldi. 1 Nisan'da İstanbul’da kapılarını resmi olarak açacak olan "Squid Game: The Experience”ın açılış öncesinde satışa sunulan biletlere gösterilen yoğun talep sonucunda birçok seans kısa sürede tükendi. İstanbul Levent'teki MetroCity AVM içerisinde yer alan üç bin metrekarelik özel bir alanda yaşamageçirilen proje; Netflix, LETSGO ve BWO Entertainment iş birliğiyle sunuluyor.

28 Mart’ta düzenlenen özel gala gecesi; basın, sanat, müzik ve iş dünyasından birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti. Davetliler, sürükleyici deneyimi ilk keşfedenler arasında yer alarak Squid Game evreninin içine adım atmanın heyecanını bire bir yaşadı.

48 kişilik gruplar halinde oynanan ve yaklaşık 60 dakika süren deneyim boyunca katılımcılar; strateji, hız ve cesaret gerektiren oyunlarda mücadele ediyor. Dizinin ikonik sahnelerinden ilhamla tasarlanan parkurda, Young-hee’nin gözetiminde başta “Kırmızı Işık Yeşil Işık” oyunu olmak üzere birçok sürpriz etap yer alıyor. Katılımcılar yalnızca oyuna karşı değil; arkadaşları, aile üyeleri ve diğer oyuncularla da rekabet ederek deneyimin bir parçası oluyor.

Oyunların ardından konuklar, Squid Game evreninden ilham alan Night Market alanında bir araya gelerek Kore mutfağına özgü atıştırmalıkları ve içecekleri tattı. Ayrıca özel ürünlerin yer aldığı Squid Market ve fotoğraf alanları da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.