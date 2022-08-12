SSM’nin Müzede Sahne etkinliği ile Ekolojik Yıkım'ı konu ediniyor

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Her yıl bir tema üzerinden tiyatro oyunları sergileniyor. Belli bir izleyici kitlesi kaçırmıyor bu gösterileri. Bu yılki etkinliğin teması üzerinde konuşulurken iklim krizi herkesin aklındaymış. SSM Müdürü Nazan Ölçer de bu yıl “Yeşil Müze” olmak için başvurduklarını söyleyince konu netleşmiş: Ekolojik Yıkım. Ne ki bu konuda yazılmış tiyatro eseri de yok neredeyse. Bunun üzerine sanatçıların üretim sürecine katkıda bulunmaya karar verilmiş. Şebnem İşigüzel, Volkan Çıkıntıoğlu ve Nadir Sönmez ile görüşülüp oyun yazmaları istenmiş. Oyunlar yazılırken üç de kadın yönetmen bulunmuş: Zinnure Türe, Ayşe Lebriz Berkem ve Gülhan Kadim. Sahnelemede de farklı yöntemler benimsenmiş ve ortaya üç oyun çıkmış.

Bu etkinliğin ilk gecesinde önce sanat kültür gazetecileri sanatçılarla bir araya geldik, sonra da dolunayın altında oyunu izlemeden önce âdet olduğu üzere bir konuşmacıyı dinledik ki o da Ömer Madra’ydı. Akademik yaşamdan arkadaşım uzun zamandır kendini çevre sorunlarına adadı. “Yanlışlıklar Tragedyası: Gelecek Geldi Bile” başlıklı konuşması, ne yazık ki umut verici değildi. Umut verici olan, yakışıklı, lise öğrencisi bir delikanlıydı: Atlas Sarrafoğlu. “419 PPM eşliğinde Neden Herkes Öldürsün ki Sevdiğini?” başlıklı konuşmasında hem kendi yazdığı içeriği hem sunuşu gelecek konusundaki umutlarımızı yeşertti. Onlar sahip çıkacak bizim mahvettiğimiz dünyaya!

OYUN HAZIR DEĞİL

Şebnem İşigüzel’in yazdığı, Zinnure Türe’nin yönettiği TAŞ, Aslı İçözü, Banu Fotocan ve Ayda Akkaya tarafından hayata geçirildi. İkizdere direnişini anımsatan konusu, üç kuşaktan kadının yaşadıkları cennet gibi köylerinin taşocağı açılmasıyla cehenneme dönmesi. Konu güzel. Dili şiirsel. Ancak prodüksiyonun aceleye gelmesi görünür aksaklıklara yol açmış. Dekor kelimenin gerçek anlamıyla “dökülüyor”. Taş olduğu varsayılan amorf şekilin üzerindeki pamuklar gece boyu uçuştu. Oyuncular da pek hazır gibi görünmüyor. Buradaki festivallerde çok iyi performanslar izlemiş olduğum için biraz düş kırıklığına uğramış olduğumu söylemeden geçemeyeceğim ki düzelebilsin.

Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın Taşıdıklarımız adlı dans gösterisi bugün, Libido oyunu ise cuma, cumartesi sergilenecek. Tek Kullanımlık Hikâye ise pazar günü. Ayrıca konferanslar ve söyleşiler de var.