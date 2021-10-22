'Su Hakkı Yürüyüşü' yeniden

22 Ekim 2021 Cuma, 10:50

Yaşam hakkımızın en temel bileşeni su nerden geliyor ve nereye gidiyor? Pet şişelere, damacanalara ve evdeki musluklara hapsedilmiş suyu ne kadar tanıyabiliriz? Tanımadığımız suyu nasıl koruyabilir, su hakkımızı nasıl kollayabiliriz?

Tüm bu sorulara ve soruların ardındaki sorunlara dikkat çekmek için 14 Ekim’de yapılan Su Hakkı Yürüyüşü, yoğun ilgi nedeniyle 23 Ekim Cumartesi günü saat: 13:00’da tekrarlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiyle hazırlanan “BURASI” sergisi kapsamında düzenlenen yürüyüşte, Su Politikaları Uzmanı Akgün İlhan’ın rehberliğinde Cihangir-Galata hattındaki çeşmeler, ardından Yapı Kredi Kültür Sanat’taki “Burası” sergisi gezilecek.

Mekanda Adalet Derneği’nin işbirliğiyle 23 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinliğin programı ise şu şekilde:

PROGRAM - 23 EKİM 2021

13:00 Cihangir Meydanı'nda buluşma ve tanışma,

13:00-14:45 Gezi

15:00 Yapı Kredi Kültür Sanat’a varış

15:15-16:15 Sergi turu