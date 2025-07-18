‘Su Katılmamış Taşralı’ metni izinsiz kullanılmıştı, tazminat hükmedilmişti: Nuri Bilge Ceylan’a ret kararı

Senaryosu Nuri Bilge Ceylan ve Akın Aksu’ya ait olan, Ceylan’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Zayno Film’in yapımcılığını yaptığı “Ahlat Ağacı” 2018’de gösterime girdi. Filmin en dikkat çekici sahnesinde geçen “Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu” bölümü, Polat Onat’ın daha önce Varlık dergisinin 1271 sayısında ve “Edebiyatın Taşradan Manifestosu” kitabında yayımlanan “Su Katılmamış Taşralı” metni olduğu ortaya çıkmıştı.

Ardından Onat, metninin izinsiz kullandığı gerekçesiyle filmin yönetmeni ve senaristi Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapım şirketi Zeyno Film Yapım Şirketi’ne 40 bin TL’lik dava açmıştı.

‘ESASTAN RET’

2018’de açılan ve İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava 2023’te sonuçlandığında, mahkeme, yazar Polat Onat’a ait metnin filmde izinsiz kullanıldığına ve “esere tecavüzün tespitine” kararı verip eser sahibine “maddimanevi tazminat” ödenmesine hükmetmişti. Bu karar üzerine yönetmen Ceylan ve yapım şirketi Zeyno Film, karara itiraz edip davayı istinafa götürmüştü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Nuri Bilge Ceylan’ın istinaf talebi hakkındaki kararını verdi. Mahkeme, yazar Onat’ın maddi ve manevi tazminat talep hakkının yerinde olduğunu, hükmedilen tazminat miktarının hak ve adalet ilkesine uygun düştüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, Ceylan ve Zeyno Film’in istinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine oybirliğiyle karar verdi.

‘SEVİNÇLİYİZ’

Gazetemize konuşan Polat’ın avukatı Yasemin Arpa, “Müvekkilim Polat Onat’la birlikte yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde bir kez daha haklı çıkmış olmaktan dolayı sevinçliyiz” dedi. Arpa sözlerini şöyle sürdürdü: “Ceylan ve yapımcısı Zeyno Film, ilk derece mahkemenin kararına karşı, İstinaf yoluna gitmişlerdi. İstinaf, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak başvuruyu haksız bularak, esastan reddetti” ifadelerini kullandı.