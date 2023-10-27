Suç ve Ceza’da bu yıl konu ifade özgürlüğü

Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 03:00

Festival bu yıl 17-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve filmler Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve İBB Beyoğlu Sineması’nda gösterimde olacak. Festival ile ilgili ayrıntılı bilgiye festivalin internet sitesinden ve festival için hazırlanan “Icapff” uygulamasından ulaşılabilecek.

DOKUZ FİLM YARIŞACAK

“Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması”nda, Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları “adalet” olan dokuz film yarışacak. Adana Altın Koza Film Festivali’nde altı ödüle değer görülen Tunahan Kurt’un yönetmenliğindeki “Karganın Uykusu” da yarışacak filmlerden. Bu yıl festivalde “Yıldönümlerinde Yeniden” başlığı altında Yılmaz Güney’in “Duvar” filmi 40. yılı, Atıf Yılmaz’ın ise “Gece, Melek ve Bizim Çocuklar” filmi 30. yılı nedeniyle, yenilenmiş halleriyle gösterimde olacak.

KUÇURADİ’YE ONUR ÖDÜLÜ

Festivali her yıl verdiği onur ödülleri de belli oldu. “Sinema onur ödülü”nün, sinema ve tiyatroda sürdürdüğü çalışmaları için oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na, “akademik onur ödülü”nün insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Alin Taşçıyan’a ve görüntü yönetmeni olarak birçok filmin ortaya çıkmasında emeği olan Hüseyin Özşahin’e “sinemaya katkı ödülleri” verilecek. Ödüller 16 Kasım’daki festivalin açılış töreninde teslim edilecek.

FİLİSTİN DE KONUŞULACAK

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptığı konuşmada, festivalin konusunun her yıl esas itibarıyla adalet olmasıyla birlikte başka bir temayı da gündeme getirdiklerini belirterek, bu yılki temanın “ifade özgürlüğü” olduğunu kaydetti. Sözüer, “İfade özgürlüğünün sadece ülkemizde değil, bütün dünyada büyük sorunlar içinde olduğunu görüyoruz. Demokrasisi arızalı devletler değil, güçlü olan devletlerde de bugün bazı konuların konuşulmasının yasaklandığını görüyoruz. Tabii buradaki konu Filistin. İfade özgürlüğü, eleştiri hakkı, bunları konuşacağız” dedi.