Suluboya sergisini ziyaret için son günler

Uluslararası suluboya sergisi “Bonds / Bağlar” İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00
Suluboya sergisini ziyaret için son günler
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Sergide, Prafull Sawant, Besnik Xhemaili gibi alanında ekol olmuş isimler yer alıyor.

Çeşitli ülkelerden farklı inanç ve kültürdeki insanları sanat vasıtasıyla barıştırma, kaynaştırma, sanat ile toplumları geliştirmeyi odağına alan sergi 16 Ocak’a kadar ziyaret edebilir.


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