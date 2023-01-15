Suluboya sergisini ziyaret için son günler

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 03:56

Sergide, Prafull Sawant, Besnik Xhemaili gibi alanında ekol olmuş isimler yer alıyor.

Çeşitli ülkelerden farklı inanç ve kültürdeki insanları sanat vasıtasıyla barıştırma, kaynaştırma, sanat ile toplumları geliştirmeyi odağına alan sergi 16 Ocak’a kadar ziyaret edebilir.

