Sundance tüm zamanların en iyi 10 filmini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük bağımsız film festivali olan Sundance, tüm zamanların en iyi 10 filmini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:48
Sundance tüm zamanların en iyi 10 filmini açıkladı
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1978 yılında Robert Redford tarafından kurulan ve özellikle bağımsız sinemacılar için önemli bir platform olan Sundance Film Festivali, günümüzün en prestijli organizasyonları arasında kabul ediliyor. Bağımsız sinemanın en önemli destekçilerinden biri olan organizasyon, tüm zamanların ne iyi filmlerini açıkladı.

Sundance en iyi filmler listesi 500’den fazla film yapımcısının, eleştirmenin ve sektör çalışanın oyları ile oluşturuldu

Buna göre Sundance tüm zamanların en iyi 10 filmi listesinin zirvesinde  Whiplash var

Sundance en iyi filmler listesinin ikinci sırasında ise Quentin Tarantino’nun Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) yer alıyor

Son yılların en dikkat çekici yönetmenlerinden bir olan Jordan Peele imzalı Get Out (Kapan) listenin üçüncü sırasında

Ankette oy kullanan sektör paydaşlarına göre Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) Sundance tarihinin en iyi 4. filmi

Gizem-psikolojik gerilim türündeki Memento (Akıl Defteri) Sundance en iyi filmler listesinin 5. sırasında

İşte Sundace'ye göre tüm zamanların en iyi 10 filmi

  • Whiplash (Damien Chazelle)
  • Reservoir Dogs (Quentin Tarantino)
  • Get Out (Jordan Peele)
  • Little Miss Sunshine (Jonathan Dayton, Valerie Faris)
  • Memento (Christopher Nolan)
  • Sex, Lies and Videotape (Steven Soderbergh)
  • Before Sunrise (Richard Linklater)
  • Boyhood (Richard Linklater)
  • Y tu mamá también (Alfonso Cuaron)
  • Blood Simple (Joel Coen, Ethan Coen)

Christopher Nolan en iyi 10 film Film Festivali Quentin Tarantino Sundance Film Festivali

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