Sundance tüm zamanların en iyi 10 filmini açıkladı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:48

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:48

1978 yılında Robert Redford tarafından kurulan ve özellikle bağımsız sinemacılar için önemli bir platform olan Sundance Film Festivali, günümüzün en prestijli organizasyonları arasında kabul ediliyor. Bağımsız sinemanın en önemli destekçilerinden biri olan organizasyon, tüm zamanların ne iyi filmlerini açıkladı.

Sundance en iyi filmler listesi 500’den fazla film yapımcısının, eleştirmenin ve sektör çalışanın oyları ile oluşturuldu

Buna göre Sundance tüm zamanların en iyi 10 filmi listesinin zirvesinde Whiplash var

Sundance en iyi filmler listesinin ikinci sırasında ise Quentin Tarantino’nun Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) yer alıyor

Son yılların en dikkat çekici yönetmenlerinden bir olan Jordan Peele imzalı Get Out (Kapan) listenin üçüncü sırasında

Ankette oy kullanan sektör paydaşlarına göre Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) Sundance tarihinin en iyi 4. filmi

Gizem-psikolojik gerilim türündeki Memento (Akıl Defteri) Sundance en iyi filmler listesinin 5. sırasında

İşte Sundace'ye göre tüm zamanların en iyi 10 filmi