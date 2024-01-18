Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 19 Ocak 2024 vizyona girecek filmler...
Sinemaseverler bu hafta da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor. Komediden bilim kurguya, konserden animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Perşembe ve Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
QUEEN ROCK MONTREAL
18 Ocak Perşembe günü vizyona girecek Queen Rock Montreal, Saul Swimmer yönetmenliğinde Queen grubunun 1981 yılındaki Montreal konserini izleyiciyle buluşturuyor. Konserde Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ve John Deacon'lı müzik grubu Queen'in "We Will Rock You," "Somebody To Love," "Under Pressure," Bohemian Rhapsody," "Another One Bites the Dust," ve "We Are The Champions" gibi unutulmaz hitleri yer alıyor.
LOHUSA
Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu haftanın komedi filmlerinden Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu’nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?
ÖRDEKLERİN GÖÇÜ (MİGRATİON)
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ördeklerin Göçü (Migration), aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini konu ediniyor. Anne Page, çocuklarına dünyayı göstermeyi istediği için ailenin babası Mack’i New York üzerinden tropikal Jamaika’ya göçmeye ikna eder. Ancak kış için güneye giden ailenin planları kısa süre ters gider. Bu süreç onların yeni arkadaşlar edinmelerine ve birbirleri hakkında yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı olur.
AFACANLAR KAMPTA
Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan Afacanlar Kampta, dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan'ın bu kamp ortamında yaşadığı maceraları konu ediniyor. Kamp alanına gelen Amerikalı bir belgesel ekibi, botanik bahçesi ile ilgilenir. Ayağı kırılan Saffet Dede’nin yerine kampın sorumluluğunu üstlenen Emirhan ve kamptaki diğer çocuklar, belgeselcilerin aslında özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğunu fark ederler ve aralarında zorlu bir macera başlar…
KARDEŞ TAKIMI
Haftanın bir diğer komedi filmi Kardeş Takımı, anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Anne ve babalarının dünyanın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın korunduğu TeknoStar için çalıştığını öğrenen 4 kardeş, evin gizli bölmesinde buldukları süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımıyla hem ebeveynlerini hem de dünyanın geleceğini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu süreç onları gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüştürür…
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