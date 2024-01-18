Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 19 Ocak 2024 vizyona girecek filmler...

KARDEŞ TAKIMI

Haftanın bir diğer komedi filmi Kardeş Takımı, anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Anne ve babalarının dünyanın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın korunduğu TeknoStar için çalıştığını öğrenen 4 kardeş, evin gizli bölmesinde buldukları süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımıyla hem ebeveynlerini hem de dünyanın geleceğini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu süreç onları gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüştürür…