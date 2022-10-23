'Sürdürülebilir film' Amerika'da yarışacak
Yönetmenliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını Korhan Uğur ve Serpil Altın’ın yaptığı, dünya prömiyerini 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştiren bilimkurgu filmi “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”, 16. Porto Riko Lusca Fantastik Film Festivali ve 31. ABD St. Louis Uluslararası Film Festivali’nde ödüller için yarışacak.
Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film (Yeşil Film prodüksiyon ilkelerine sadık kalmaya gayret eden) girişimi olan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” ilk gösterimini Porto Riko’da 24 Ekim’de Plaza Caribbean Cinema Guaynabo’da, ABD St. Louis’de ise 7 Kasım’da Plaza Frontenac Cinema’da yapacak.
Bu festivallerde Türkiye’yi temsil eden tek film olan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in konusu ise şöyle: “Gelecekte iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. ‘Kıtlık Kanunları’ gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Bu sistemde yaşayan ailenin hayatı yeni bebek haberiyle değişir.”
Filmin başrollerini Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç paylaşıyor.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!
- İstanbullular dikkat! O cadde trafiğe kapatıldı
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı