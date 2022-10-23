'Sürdürülebilir film' Amerika'da yarışacak

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film (Yeşil Film prodüksiyon ilkelerine sadık kalmaya gayret eden) girişimi olan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” ilk gösterimini Porto Riko’da 24 Ekim’de Plaza Caribbean Cinema Guaynabo’da, ABD St. Louis’de ise 7 Kasım’da Plaza Frontenac Cinema’da yapacak.

Bu festivallerde Türkiye’yi temsil eden tek film olan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in konusu ise şöyle: “Gelecekte iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. ‘Kıtlık Kanunları’ gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Bu sistemde yaşayan ailenin hayatı yeni bebek haberiyle değişir.”

Filmin başrollerini Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç paylaşıyor.



