Süreyya Ağaoğlu Sanat Ödülleri verildi

Yalnız Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü otuz yaş altı öğrencilerine açık olan yarışmaya farklı atölyelerden 101 eser katıldı, ön eleme sonunda 38 resim seçildi.



Ödüllerini Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Kerem Akyol, jüri başkanı ressam Mahir Güven ile jüri üyelerinin elinden alan ve eserleri sergilenme imkanı bulan gençlerin sevincine törene katılan çok sayıda arkadaşları ve aileleri ortak oldu. Yarışma bağlamında düzenlenen sergide 27 Haziran’a kadar ödül alan beş ve sergilemeye değer görülen 33 genç sanatçının toplam 38 resmi yarışmanın destekçileri arasında yer alan Bebek, Evin Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecekler.