Süreyya Berfe İzmir'deki bakımevinde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:22

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:22

İzmir'in Urla ilçesinde bir bakım evinde yaşayan ve asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan edebiyatçı Süreyya Berfe, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Berfe’nin naaşı yarın ikindi vaktinde Urla Zeytinalanı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek. Berfe, Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkıda bulunmuştu. Ayrıca gazetemizin kurucusu Yunus Nadi adına bu yıl 78’incisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri'nde şiir dalında bu yıl ödülün Süreyya Berfe’nin “Yavaş Yavaş Bilemiyorum” adlı yapıtına verilmişti.

PEN: SÜREYYA BERFE TABİATA KARIŞTI

Berfe'nin ölümünün ardından PEN Yazarlar Derneği bir mesaj yayımladı.

PEN Yazarlar Derneği'nin mesajında şu ifadelere yer verildi: "Uzatmak istemezdi, uzun şiirden en kısasına geldi, şairlerin yanından tabiatın kırlarına çekildi. Kimi sözcükleri de yanına aldı, onlarla yeniden aşık, yeniden genç, yeniden bilge ve hep yeniden şiir oldu. “Yavaş Yavaş Bilemiyorum” yalnızca son kitabının adı değildi, tüm yaşamını, şiirini bu dizeye, bu duyguya sığdırmasını bildi. Huysuz ve tatlıydı, çünkü yüzüne karşı söylesek kızıp homurdanacağı şeyi, şimdi söyleyebiliriz, büyük şairdi. Yıldızlar, ovalar, sular, gökler, dağlar, mevsimler, kırlar, yeryüzü hem yoldaşı hem şahidi olsun, devridaim olsun. Süreyya Berfe tabiata karıştı."

SÜREYYA BERFE KİMDİR?

Süreyya Berfe, 1960 yılında Çanakkale Lisesi’ni bitirdikten sonra iki yıl Hukuk Fakültesi’nde, dört yıl İÜEF Felsefe Bölümü’nde okudu. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yaptı. Dönüşünde Arkın Yayınevi’nde çalıştı ve Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklo­pedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulundu. Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkardı (2 sayı, 1972). 1976’da Can Yayınevi’nde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı. İlk şiiri 1962’de Yön dergisinde çıktı.

Şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965’e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Şiir Sanatı, Türk Dili, Somut gibi dergilerde, daha sonraki şiir ve yazılarını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Somut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni a, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, Kitap-lık, Gösteri dergileriyle Yeni Gazete ve Ulus gazetelerinde yayımladı. Süreyya Berfe’nin şiirleri 18 dile çevrildi.

Ödülleri: “Kasaba” şiiriyle 1966 Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması Ödülü (birincilik), Şiir Çalışmaları ile 1992 Cemal Süreya Şiir Ödülü, Nâbiga ile 2002 Behçet Necatigil Şiir Ödülü, Seni Seviyorum ile 2002 Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü, Çıkrık kitabıyla 2009 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, Seferis ile Üvez ile 2011 Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü. İZMİR / Cumhuriyet