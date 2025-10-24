Süreyya’da flütün yıldızları buluştu

Keylan Müzik Evi’nin katkılarıyla düzenlenen flüt akşamında uluslararası flüt dünyasının önde gelen isimleri: Bülent Evcil ve Irina Stachinskaya, Aslıhan And, Sonat Sözer ve genç yetenek Beste Yalı 22 Ekim akşamı ünlü Amerikalı piyanist Phillip Moll eşliğinde Süreyya Operası’nda aynı sahneyi paylaştılar.

Flüt sanatçısı ve besteci Sonat Sözer’in Bülent Evcil’e ithaf ettiği “Kürdîlihicazkâr Longa” aranjesinin de ilk seslendirilişi yapıldı.

Sanatçılar piyano eşliğinde solo, ikili, üçlü ve toplu olarak H. Beeftink, F. Doppler, Fazıl Say, F. Kuhlau, O. Taktakishvili ve G Schocker’in eserlerini seslendirerek çoğu flütist, ve flüt öğrencisi olan seyirciden büyük alkış aldılar.

Özellikle piyano eşliğinde Evcil’in Borne’den “Carmen Fantasy” ve Stachinskaya’nın Taktakishvili’den “Flüt Sonatı” yorumları ve birlikte seslendirdikleri “İki flüt İçin Üç Dans” muhteşemdi.