Suyun Üzerinde Bir Başka Dünya: YANSI

Boyalar sanki fırçanın ucundan henüz çıkmış, birbirine değerek kâğıdın üzerinde dağılmıştı. Biraz yaklaştım. Gördüğüm şeyin boya olmadığını elbette biliyordum. Yine de gözüm, o renklerin arasında tanıdık bir biçim aramaktan kendini alamadı.

Fotoğrafın güzel taraflarından biri de budur. Bazen karşınızdaki görüntüyü tanımaya çalışırken daha önce fark etmediğiniz ayrıntılarla karşılaşırsınız. Bölükbaşı'nın fotoğrafları da böyle bir merak uyandırıyor.

Sergide mavinin ayrı bir ağırlığı var. Kimi fotoğraflarda durgun bir denizi hatırlatan mavilik, birkaç adım sonra yerini parçalanmış çizgilere, birbirinin içine geçmiş renklere bırakıyor. Kırmızılar, sarılar, siyahlar suyun hareketiyle uzuyor, kırılıyor, kimi yerde kaybolup başka bir biçimde ortaya çıkıyor. Bir fotoğrafta sert bir çizgiyle ayrılan renkler, diğerinde neredeyse birbirine karışmış. Hele mavi ve siyahın yan yana geldiği, suyun ince dalgalarla çizgileri çoğalttığı görüntülerde uzun süre oyalanmak istiyor insan.

Fotoğrafların büyük boyutlarda sergilenmesi de bu etkiyi artırıyor. Uzaktan baktığınızda bütünlüklü bir soyut kompozisyonla karşılaşıyorsunuz. Yaklaştıkça küçük kırılmalar, ince renk geçişleri, suyun yüzeyinde oluşmuş beklenmedik biçimler beliriyor. Aynı fotoğraf, durduğunuz yere ve bakışınızın üzerinde gezindiği ayrıntılara göre değişiyor sanki.

Bir fotoğrafçı olarak bu görüntülerin arkasındaki sabrı düşünmeden edemedim. Çünkü su, insanın istediği gibi davranmaz. Rüzgârın yönü değişir, ışık kayar, biraz önce gördüğünüz o güzel biçim bir anda dağılır. Deklanşöre erken bassanız başka, birkaç saniye geç kalsanız bambaşka bir fotoğraf çıkar ortaya. Bazen saatlerce beklersiniz de aradığınız görüntüyle karşılaşamazsınız.

Atilla Alp Bölükbaşı, yılların deneyimiyle suyun bu değişken dünyasına yönelmiş. Teknelere, kayıklara, kıyıdaki nesnelere ait renklerin su yüzeyindeki karşılıklarını aramış. Ama onun fotoğraflarında asıl önemli olan, yansımanın hangi nesneye ait olduğu değil. Renklerin nasıl bir araya geldiği, çizgilerin nerede kırıldığı, ışığın görüntüyü nasıl değiştirdiği.

Sergide dolaşırken resim sanatıyla fotoğraf arasındaki ilişkiyi de düşündüm. Bazı eserler soyut dışavurumcu resimleri anımsatıyor. Kimi yerde fırça darbelerinin sertliğini, kimi yerde suluboyanın kendiliğinden yayılan lekelerini görüyorsunuz. Yine de bu fotoğrafları yalnızca resme benzedikleri için sevmek haksızlık olur. Çünkü karşımızdaki görüntüler doğanın içinde gerçekten var olmuş. Belki birkaç saniye, belki daha da kısa bir süre. Fotoğrafçı o anı görmüş ve kaydetmiş.

Bu noktada fotoğrafın eski bir tartışması geliyor aklıma. Fotoğraf gerçeği mi göstermeli, yoksa gerçeğin içinden yeni bir görüntü mü yaratmalı? Bölükbaşı'nın çalışmalarında ikisi de var. Fotoğrafların kaynağı gerçek, ortaya çıkan görüntü ise tanıdığımız dünyanın çok ötesinde. Üstelik bu soyutluğu sağlayan yalnızca su değil; fotoğrafçının seçimi, kadrajı, ışığı değerlendirişi ve ne zaman deklanşöre basacağını bilmesi.

Bütün bunların kolay elde edildiğini düşünmek büyük yanılgı olur. Güzel bir yansımayı herkes görebilir. Onun fotoğrafını çekmek de mümkündür. Ama gördüğünüzün içinden güçlü bir kompozisyon çıkarabilmek başka bir şey. Bölükbaşı'nın çalışmalarında özellikle renkler arasındaki denge, biçimlerin kadraj içindeki dağılımı ve görüntünün bütünlüğü dikkat çekiyor. Rastlantının sunduğunu fotoğrafçının gözü tamamlıyor.

Sergiyi gezerken bazı fotoğrafların önünde daha fazla zaman geçirdim. Özellikle sarı ve siyahın ağırlıkta olduğu büyük görüntüyle, mavi zemin üzerinde kırmızıların birbirine dolandığı fotoğraf belleğimde kaldı. Birinde hareketin sertliği, diğerinde renklerin olağanüstü canlılığı öne çıkıyordu. Her ikisinde de suyun o kısacık anda oluşturduğu düzeni görüyordunuz. Bir sonraki dalga geldiğinde hepsinin değişeceğini bilmek, görüntüleri daha da ilginç kılıyordu.

Belki de serginin en düşündürücü yanı burada. Fotoğrafın zamanı durdurduğunu söyleriz. Oysa zaman durmaz. Fotoğraf yalnızca içinden bir parçayı alıp saklar. Suyun yüzeyindeki yansımalar bunun en güzel örneklerinden. Biraz önce gördüğünüz çizgiyi yeniden bulamazsınız. Renkler aynı olsa bile biçimler değişmiştir. Doğa kendi resmini yapmış, sonra hiç düşünmeden bozmuştur.

Atilla Alp Bölükbaşı'nın yaklaşık yarım asırlık fotoğraf serüvenini düşündüğümde, bu serginin yalnızca yeni bir çalışma dizisi olmadığını da görüyorum. Fotoğrafla geçirilen yılların kazandırdığı birikim, bakma alışkanlığı ve bitmeyen merak var burada. İnsan aynı denize yüzlerce kez bakabilir. Her seferinde başka bir şey görebilmek ise biraz da o gözün yıllar boyunca nasıl eğitildiğiyle ilgili.

YANSI, birbirinden farklı boyutlarda hazırlanmış 40 sınırlı edisyon fotoğraftan oluşuyor. İstanbul'dan sonra Ankara'ya gelen sergi, 18 Ekim'e kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilir.

Müzeden ayrılırken aklımda o renkler kaldı. Mavinin üzerine yayılan kırmızılar, suyun parçaladığı siyah çizgiler, sarının beklenmedik yerlerde belirişi...

Bir de şu düşünce: Yıllardır denize bakıyoruz. Kıyılardan, teknelerden, vapur güvertelerinden... Gözümüz çoğu zaman ufuk çizgisinde, karşı kıyıda ya da uzaklaşan bir teknede.

Atilla Alp Bölükbaşı ise başını biraz eğip suyun yüzeyine bakmış.

Ve orada, çoğumuzun görmeden geçtiği başka bir dünya bulmuş.

Atilla Alp Bölükbaşı – YANSI / Soyut Yansımalar

6–18 Ekim 2026

Ankara Rahmi M. Koç Müzesi

Kale Mahallesi, Depo Sokak No: 1, Altındağ / Ankara