Tarihi binada yer alan Türkiye İş Bankası Müzesi, bugün tekrar ziyarete açılıyor

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

İstanbul Eminönü’ndeki tarihi binasında 2007 yılından bu yana hizmet veren Türkiye İş Bankası Müzesi, İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümünde misafirlerinin karşısına çok daha modern bir görünüm ve zenginleştirilmiş bir sergileme düzeniyle çıkmak için bir süredir yenileme çalışmalarını sürdürüyordu. Açıldığından bu yana 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçi ağırlayan; 135 bini aşkın öğrenciyi birbirinden nitelikli atölye ve etkinliklerinde ücretsiz olarak misafir eden müze, beş ay süren yenileme çalışmaları sonucunda bugün “İş’in 100 Yılı” kalıcı sergisiyle yeniden kapılarını açıyor.

Binanın ilk yapılışı 1892 yılına dayanıyor, Osmanlı döneminin postanesiydi. Ancak Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve kalkınması için büyük önem taşıyan İş Bankası’nın kuruluşunun ardından, ticaretin ve finansın en yoğun olduğu bölgede bankanın İstanbul şubesi olarak 2004 yılına kadar hizmet veriyor.

‘İLK KEZ GÖRÜLECEKLER’

Açılış töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, 2007 yılından 31 Mart 2024’e kadar 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçi ağırlandığına dikkat çekerek, “Avrupa’da banka müzelerine baktığımızda yıl başına binlerle ifade edilen ziyaretçi sayılarına eriştiklerini görüyoruz. Bu yüzden bu durum çok büyük bir teveccühü işaret ediyor” diye konuştu. Sözen, “Bu sergide ilk kez görülen fotoğraflar da bulunuyor. İzmir İktisat Kongresi’ne dair daha önce hiç görülmemiş bazı fotoğraflar da bunların arasında yer alıyor” dedi.

KUMBARALARIN ÖRNEKLERİ

Yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi’nin küratörlüğünü, Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya üstlenirken sergileme tasarımını Pattu Mimarlık yaptı.

Sergi, binanın iki katına yayılıyor. Giriş kat, bankanın kuruluş ve gelişim aşamalarına odaklanırken dört bölüme ayrılıyor. İstanbul şubesinin bir örneği olarak tasarlanan bu kat dört bölüme ayrılmış: “İktisadi Bağımsızlığın Bankası”, “İş Bankacısı”, “Büyüme Sermaye Tasarruf” ve “İştiraklerin Bankası”. İş Bankası’nın o bilindik kumbaralarının da irili ufaklı, rengârenk örnekleri de bu katta yer alıyor.

Müzenin üst katında ise teknolojik dönüşüme, günümüz bankacılığına ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriliyor. Çeşitli daktilolar, hesap makineleri, hatta ATM’lerin ilk örnekleri burada görülebiliyor.

ATATÜRK SALONU DEĞİŞTİ

Geçmişte Atatürk’ün ziyareti sırasında kullandığı oda da yenilendi. Atatürk’ün imzaladığı bir resmin de yer aldığı odaya orijinal fotoğraflarından esinlenerek dekorasyon yapıldı. Atatürk Salonu’yla birlikte 1928 yılından bu yana binanın ayrılmaz parçaları olan Ana Kasa ve Kiralık Kasa dairelerinin geçmiş yıllarda olduğu gibi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor. Türkiye İş Bankası Müzesi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.