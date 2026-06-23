Tarihi mekânlarda Ânın İçinde Müzik’in güzelliği yaşandı

Festivalin bu yılki teması çerçevesinde kurgulanan “Ânın Güzellikleri” konserinde İtalyan Rönesansı’ndan Osmanlı ve İran repertuarlarına uzanan müzikler buluştu. Setar virtüözü, vokalist ve besteci Kiya Tabassian tarafından oluşturulan Constantinople topluluğu farklı müzik geleneklerini bir araya getiren konserinde ünlü tenor Marco Beasley’e eşlik etti. İngiliz ve İtalyan kökenlerinin beslediği özgün müzikal duyarlılığıyla erken dönem müziğinin en başarılı seslerinden biri olduğu görülen Beasley’in dorukta olduğu sahnede son konserini verdiği söylemesi hayretle ve üzüntüyle karşılandı. Programı ve sözleriyle insanlığa dostluk mesajı veren Kİya Tabassian, Didem Başar (kanun), Patrick Graham (perküsyon), Judith Steenbrink (barok keman), Fabio Accurso (lavta), Marco Ferrari (flüt ve ney), Michel Angers (theorbo) ve Neva Özgen (kemençe) gibi uluslararası sanatçılar ve farklı kültürlerin sazlarını mükemmel bir araya getiren topluluğuyla, yeteneğiyle, Beasley ile yaptığı düetle büyük alkış aldı.





SÜREYYA’DA MUHTEŞEM LİED AKŞAMI

Festival sahnesini sadece müzikseverler için değil, sanatçılar için de âna özel bir karşılaşma ve paylaşım alanına dönüştüren Festival Buluşması, bu kez çağımızın en büyük tenorlarından Ian Bostridge’ı yeni kuşağın etkileyici seslerinden, dünya sahnelerinde adını duyuran mezzo soprano Feride Büyükdenktaş ile bir araya getirdi.

Süreyya Operası’nda 22 Haziran akşamı düzenlenen konserde mezzo soprano Feride Büyükdenktaş C.Debussy ve C. Schumann şarkılarını, ünlü İngiliz tenor Ian Bostridge’in R. Schumann şarkılarını piyanist Saskia Gıorgini eşliğinde seslendirdi. Büyükdenktaş Kian Ravaei’nin düzenlediği anonim eser Sarı Gelin ile Maud Irving’in bestesi Wildwood Flower’ın birlikte seslendirildiği Kian Ravaei’nin düzenlemesinin Türkçe seslendirilişinin dünya prömiyerini yaptı. Konser iki sanatçının birlikte söylediği F. Schubert, “Nacht und Traume / Gece ve Rüyalar” yorumuyla sona erdi.

Dünyanın önde gelen tüm opera evlerine, orkestralarına, festivallerine ve resital sahnelerine konuk olmuş, albümleriyle 3 Grammy dahil önemli ödüller kazanmış olan Ian Bostridge ve üç albüm yaptığı eşlikçisi piyanist Saskia Giorgini’yi İstanbul’da dinlemek büyük bir olay oldu. Ian Bostridge her notanın ve her kelimenin farkını duyuran, hakkını veren yorumuyla hayranlık uyandırdı.

Konseri besteci Özkan Manav ile birlikte dinleyen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Şebnem Ünal konseri şu sözlerle değerlendirdi, “Feride Büyükdenktaş, dün akşam ünlü tenor Ian Bostridge ile birlikte Saskia Giorgini’nin muhteşem eşliği ile verdiği resitalde önce Debussy’nin “Bilitis’in Üç Şarkısı” adlı dizisini seslendirdi. Diksiyonu, ifadesi, teatral anlatımı, ve en derin piyanodan parlak forteye varan yorumu ile seyirciye tam bir tarmin yaşattı.

Clara Schumann’ın üç şarkısında sade ve içten yorumu kalplere dokundu. Sarı Gelin türküsünde ana dilinde söylemenin verdiği hazzı hissettik, şarkıcı bize hasreti, en derin duyguları yorumu ile yaşattı. Eserde besteci Kian Ravaei, Sarı gelin türküsü ile bir Amerikan halk şarkısı olan Wildwood Flower şarkısını birleştirmiş, ortaya hasret çeken iki kişinin diyaloğunu andıran bir eser çıkmış.Tabii ki Ian Bostridge müthiş bir yorumcu ve eşlikçi de öyle. Büyükdenktaş’la yaptıkları düet mükemmeldi. Schumann düetler kolay gibi görünür ama yorumlaması zordur. Burada iki şarkıcının adeta tek bir kişi gibi hissedip, birlikte nefes alıp, birlikte piyano yapmaları çok etkileyiciydi.”





VİYANA SENFONİ ORKESTRASI İSTANBUL’DA İKİ KONSER VERECEK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 54’üncüsü düzenlenen festival sona yaklaşırken Viyana Senfoni Orkestrası, daimi şefi Petr Popelka yönetiminde 23 ve 24 Haziran günleri Atatürk Kültür Merkezi Opera salonunda iki konser verecek.

Aromsa gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek 23 Haziran 20.00’daki konserde Viyana Senfoni Orkestrası ünlü piyanist Bruce Liu’ya Beethoven, “3. Piyano Konçertosu” yorumunda eşlik edecek ve ikinci yarıda Schubert, “9. Senfoni” eserini çalacak. Festivale 39 yıldır destek veren Mercedes-Benz sponsorluğunda 24 Haziran günü saat 20.00’da gerçekleşecek konserin solisti ise, teknik virtüözlüğü ve sahne karizmasıyla hayranlık uyandıran ödüllü çellist Kian Soltani olacak. Tamamı Dvořák’a ayrılan konserde orkestra eşliğinde Soltani bestecinin “Viyolonsel Konçertosu, Op.104” eserini ve ikinci yarıda ise orkestra, ünlü senfonisi “Yeni Dünyadan” diye bilinen 9. Senfonisi’ni seslendirecek. İkinci konser öncesinde fuayede Aydın Büke ve Füsun Özgüç “Dvořák’ın Amerika Yılları” başlıklı bir söyleşi yapacaklar.