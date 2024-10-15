Tarık Akan 75. doğum gününde anıldı: ‘Her şey seninle güzeldi’

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Kurucusu olduğu Özel Taş Koleji mezun, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan “Tarık Akan’ın Çocukları” müzik topluluğunun “Her şey seninle güzeldi” diyerek söyledikleri şarkılar ayakta alkışlandı. Özcan Arca’nın sunduğu program PEN Türkiye Başkanı, Nâzım Hikmet Vakfı yönetim kurulu üyesi, yazarımız Zeynep Oral’ın slayt eşliğinde yaşamından kesitler anlatmasıyla başladı.

Oral, “Ülkemizin aydınlık ve güzel yüzü Tarık Akan hayatını bir sevda şarkısı olarak yaşadı. Onun sevda şarkısı aydınlık bir Türkiye idi. Toplumsal olaylarda hep yer aldı, dostlarını asla yalnız bırakmayanlardandı” diyerek konuşmasını Nâzım Hikmet’in, “Yürümek” şiiriyle bitirdi.

BİLİM VE SANAT…

Geceye eşi ve iki küçük oğluyla katılan kızı Özlem Üregül Akkaya, “Hayata her zaman bilim ve sanatla bakan babam, bireysel özgürlüğün yanında her zaman toplumsal dayanışmayı da savunurdu. Bugün hayatının, duruşunun sembolü Nâzım’ın adını taşıyan bu vakfın çatısı altında sadece bir aktörü değil mücadele eden bir aydını anıyoruz” diyerek aynı neslin sanatçısı, Nâzım hayranlığında buluştukları Genco Erkal’ı da andı. NHV Başkanı Rutkay Aziz de “Arkadaşı kaybetmenin acısı çok büyük ve derin oluyor. Biz birbirimize dost doğru dostuk” diyerek duyduğu özlemi dile getirdi.

Metin Deniz ise açılan kütüphaneye onun verdiği önemi anlattı. Konuşmaların ardından, kamera arkasına geçerek ülkemize belgeseller kazandıran Tarık Akan’ı tanıtan video gösterildi.

DİSK önceki başkanlarından Süleyman Çelebi, Genco Erkal’ın kızı Ayşe Erkal, döneminde Beşiktaş’a Nâzım heykeli kazandıran İsmail Ünal’ın da katıldığı gece Şerif Gören’in yönettiği, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı, Tarık Akan’ın başrol oynadığı “Yol” filminin gösterimiyle bitti.