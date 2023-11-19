Tarsus'ta festival coşkusu
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen "Uluslararası Tarsus Festivali" birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şahmeran yılı’ temasıyla 2'ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Resmi açılış olan kortej yürüyüşü öncesi birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festival, kentin her yanına yayıldı. Katılımcılar; gün boyu süren söyleşi, workshop ve dans gösterilerinin tadını çıkarttı. Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Binası’nda gerçekleştirdiği Edebiyat Atölyesiyle, Mersinli ve Tarsuslu sanatseverlerin yanı sıra İzmir’den de konuklarını ağırlayan Yazar Barış İnce, öykü yazmanın inceliklerini anlattı. İlk gün gerçekleşen atölye sonrası değerlendirmelerde bulunan İnce, “Tarsus’a daha önce de bir edebiyat etkinliği için gelmiştim. Çok güzel ve çok sevdiğimiz bir yer. Öykünün kurallarını, tekniklerini konuşuyoruz. Edebiyat görgümüzü artırmak için örnekler gösteriyoruz. Aynı zamanda katılımcılarımız da birer öykü yazıyorlar. Ben onları okuyup, onlara geri dönüyorum” dedi. Usta Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu da Misak-ı Milli Binası’nda gerçekleştirdiği ‘Şahmeran Dokuma Atölyesi’nde, kendi yaptığı dokumalardan örnekler gösterdi. Dünyanın ilk ve en eski halısı olan Pazırık Halısı’nı anlatan Neziroğlu, Türk düğümü olduğunu kaydetti. Neziroğlu, “Biz kendi kültürümüzü sonradan öğreniyoruz. Bu festivalin bir köprü olduğunu düşünüyorum. Bu festival, çok yaşayan bir festival olmuş. Dolayısıyla tam kalbimize dokunuyor” ifadelerini kullandı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Neziroğlu’nun yaptığı atölyenin çok güzel geçtiğini söyleyerek, “Fırat Neziroğlu’nun, geçmişten günümüze dokumanın özünü kaybetmeden ortaya çıkması ve yaygınlaşması konusunda çok değerli çalışmaları var. Neziroğlu’nun Uluslararası Tarsus Festivali’ne gelmesi de ayrı bir kıymet kazandırdı. Festivalimiz güzel geçiyor” dedi.
'Şahmeran’sız bir Tarsus olmaz'
Usta Şef Kaan Yarman ise ‘Tarsus Mutfağı, Batı Mutfağı Sentezi’ konulu workshopu ile yemek sanatına ilgi duyan katılımcılarla bir araya geldi. Workshopa büyük ilgi gösteren katılımcılar, Yarman’ın Tarsus’un çok sevilen lezzetlerinden olan humusu batı yemeklerine sentezlemesi sonucu ortaya çıkan lezzetin de tadına baktı. Festival kapsamında Tarsus Müzesi’nde gün boyu devam eden söyleşilerin ilk konuğu ‘Şahmeran’ın Tahtına Dönüşü’ ana temasıyla Yazar Buket Uzuner oldu. Uzuner, ‘Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları-Ateş’ romanından yola çıkarak farklı coğrafyalarda var olan Şahmeran’ı anlattı. Uzuner, kitabından bir kesit de okudu. Türk mitolojik karakterlerin ve tabiat bilgisinin öğrenilmesi gerektiğini söyleyen Uzuner, Şahmeran’ın önemine değinerek, “Şahmeran’sız bir Tarsus olmaz” dedi. Tarsus’ta birbirinden zengin içerikleriyle dolu dolu geçen programlardan biri de Tarsus Müzesi’nde Nebil Özgentürk söyleşisi oldu. Nazım Hikmet belgeseliyle başlayan söyleşide, ‘Hayattan, Memleketten, Sanattan, Cumhuriyetten’ ana temasıyla yer alan Özgentürk; Yaşar Kemal’den Nazım Hikmet’e varıncaya kadar Türk Edebiyatı’ndan pek çok sevilen isme dair anılarını anlattı. Söyleşi sonrası değerlendirmelerde bulunan Özgentürk, “Çok özel bir gün yaşıyorum. Heyecanla, coşkuyla ve çocukluğumun kokusuna gelir gibi geldim. Mersin Büyükşehir'in ve Vahap Seçer Başkanımızın ev sahipliğinde Şahmeran Festivali’nde Nazım Hikmeti de andığımız için gelmemezlik edemezdim” dedi.
Katılımcılar, gün boyu müzik ve dansa doydu
Tarsus’un her köşesine yayılan festivalde, kimi katılımcılar söyleşi ve worksopların tadını çıkarırken, kimileri de Yarenlik Alanı’nda gün boyu devam eden dans gösterileriyle müziğin ve dansın ritmine kapıldı. Alanda muhteşem gösterileriyle katılımcıları büyüleyen Gürcistan Halk Dansları Topluluğu ile Rusya Halk Dansları Topluluğu’nun gösterilerinin ardından müziğe doyamayanlar Tarsus Türk Halk Müziği Derneği ve ardından Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği Korosu’nun konserlerine katılarak eğlendi. Yetişkinler için birden çok etkinliğin gerçekleştiği festivalde büyükşehir, çocukları da unutmadı. Kültürpark Etkinlik Alanı’nı çocuklar için adeta bir eğlence merkezine çeviren büyükşehir belediyesi; oyun atölyeleri, kukla, animasyon ve tiyatro gösterileri ile çocukların gün boyu eğlenmesini sağladı. Festivalde çocuk sanat atölyeleri kapsamında çocuklarla buluşan yazarlar Çiğdem Odabaşı ile Haldun Açıksözlü Tarsuslu Şahmeran Resim Sergisi, kısa film gösterimi, yaratıcı drama gösterisi ve masal anlatımı atölyeleri gerçekleştirdi.
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