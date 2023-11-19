Tarsus'ta festival coşkusu

Yayınlanma: 19.11.2023 - 17:30

Güncelleme: 19.11.2023 - 17:30

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şahmeran yılı’ temasıyla 2'ncisi düzenlenen ‘ Uluslararası Tarsus Festivali’ birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Resmi açılış olan kortej yürüyüşü öncesi birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festival, kentin her yanına yayıldı. Katılımcılar; gün boyu süren söyleşi, workshop ve dans gösterilerinin tadını çıkarttı. Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Binası’nda gerçekleştirdiği Edebiyat Atölyesiyle, Mersinli ve Tarsuslu sanatseverlerin yanı sıra İzmir’den de konuklarını ağırlayan Yazar Barış İnce, öykü yazmanın inceliklerini anlattı. İlk gün gerçekleşen atölye sonrası değerlendirmelerde bulunan İnce, “Tarsus’a daha önce de bir edebiyat etkinliği için gelmiştim. Çok güzel ve çok sevdiğimiz bir yer. Öykünün kurallarını, tekniklerini konuşuyoruz. Edebiyat görgümüzü artırmak için örnekler gösteriyoruz. Aynı zamanda katılımcılarımız da birer öykü yazıyorlar. Ben onları okuyup, onlara geri dönüyorum” dedi. Usta Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu da Misak-ı Milli Binası’nda gerçekleştirdiği ‘Şahmeran Dokuma Atölyesi’ nde, kendi yaptığı dokumalardan örnekler gösterdi. Dünyanın ilk ve en eski halısı olan Pazırık Halısı’nı anlatan Neziroğlu, Türk düğümü olduğunu kaydetti. Neziroğlu, “Biz kendi kültürümüzü sonradan öğreniyoruz. Bu festivalin bir köprü olduğunu düşünüyorum. Bu festival, çok yaşayan bir festival olmuş. Dolayısıyla tam kalbimize dokunuyor” ifadelerini kullandı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Neziroğlu’nun yaptığı atölyenin çok güzel geçtiğini söyleyerek, “Fırat Neziroğlu’nun, geçmişten günümüze dokumanın özünü kaybetmeden ortaya çıkması ve yaygınlaşması konusunda çok değerli çalışmaları var. Neziroğlu’nun Uluslararası Tarsus Festivali’ne gelmesi de ayrı bir kıymet kazandırdı. Festivalimiz güzel geçiyor” dedi.

'Şahmeran’sız bir Tarsus olmaz'



Usta Şef Kaan Yarman ise ‘Tarsus Mutfağı, Batı Mutfağı Sentezi’ konulu workshopu ile yemek sanatına ilgi duyan katılımcılarla bir araya geldi. Workshopa büyük ilgi gösteren katılımcılar, Yarman’ın Tarsus’un çok sevilen lezzetlerinden olan humusu batı yemeklerine sentezlemesi sonucu ortaya çıkan lezzetin de tadına baktı. Festival kapsamında Tarsus Müzesi’nde gün boyu devam eden söyleşilerin ilk konuğu ‘Şahmeran’ın Tahtına Dönüşü’ ana temasıyla Yazar Buket Uzuner oldu. Uzuner, ‘Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları-Ateş’ romanından yola çıkarak farklı coğrafyalarda var olan Şahmeran’ı anlattı. Uzuner, kitabından bir kesit de okudu. Türk mitolojik karakterlerin ve tabiat bilgisinin öğrenilmesi gerektiğini söyleyen Uzuner, Şahmeran’ın önemine değinerek, “Şahmeran’sız bir Tarsus olmaz” dedi. Tarsus’ta birbirinden zengin içerikleriyle dolu dolu geçen programlardan biri de Tarsus Müzesi’nde Nebil Özgentürk söyleşisi oldu. Nazım Hikmet belgeseliyle başlayan söyleşide, ‘Hayattan, Memleketten, Sanattan, Cumhuriyetten’ ana temasıyla yer alan Özgentürk; Yaşar Kemal’den Nazım Hikmet’e varıncaya kadar Türk Edebiyatı’ndan pek çok sevilen isme dair anılarını anlattı. Söyleşi sonrası değerlendirmelerde bulunan Özgentürk, “Çok özel bir gün yaşıyorum. Heyecanla, coşkuyla ve çocukluğumun kokusuna gelir gibi geldim. Mersin Büyükşehir'in ve Vahap Seçer Başkanımızın ev sahipliğinde Şahmeran Festivali’nde Nazım Hikmeti de andığımız için gelmemezlik edemezdim” dedi.

Katılımcılar, gün boyu müzik ve dansa doydu