Tarsus’ta Şahmeran yılı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Tarsus Festivali”, “Şahmeran Yılı” temasıyla yapıldı. Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin “Şahmeran Tarsus’ta” gösterisi ile başlayan festivalin açılış töreninde; Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını yorumlayan ressam, gazeteci Etem Çalışkan’a “Onur Ödülü” verildi. Ödülü Çalışkan’a, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi. Törenin ardından Simge Sağın konseriyle festivalin ilk günü son buldu.

Festival kapsamında, önceki gün Tarsus Müzesi’ndeki “Yaşlanmaya Vaktim Yok” söyleşisinde, usta tiyatrocu Haldun Dormen Mersinlilerle buluştu. Dormen, tüm meslek hayatı boyunca başından geçenleri, tiyatroya ve işine duyduğu aşkı sahnede onu izlemeye gelenlerle paylaşarak katılımcılarla birlikte hep bir ağızdan Lüküs Hayat şarkısını söyledi. Mersinli Dormen’e de “Onur Ödülü”nü Seçer teslim etti.

Festival kapsamında resim sergileri de yer alıyor.

“Yedi Uyurlar Mağarası” olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası’nın hemen yakınlarında yer alan Taşkuyu Mağarası’nda ressam Remzi Karabulut’un “Yeraltı Notları” sergisi 30 Kasım’a dek görülebilecek. Mağaranın farklı bölgelerine yerleştirilen soyut ve etnik figürlü eserler, büyüleciyi mağaraya farklı bir boyut katıyor.