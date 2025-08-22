“Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi Ankara’ya taşınıyor: Verimli topraklardan lezzetli sofralara...

Geçmiş aslında hiç bırakmaz yakamızı. Yanımızda taşıdığımız bir çanta gibi. Bir gün yediğimiz bir yemeğin tadında ya da duyduğumuz bir kokuda hatırlarız geçmişi. Aslında sanat da öyledir. Bir resme derinlemesine baktığınızda tanıdık gelir bazen. Resimdeki karede görürsünüz kendinizi. O yüzden tat, duygu ve koku gibidir resim sanatı. Ne zaman hangi eserde kendinizi bulacağınız belli olmaz. Hiç gitmediğiniz bir şehre gider ya da hiç bilmediğiniz bir sofrada oturursunuz.

USTA İSİMLER VE ESERLERİ

“Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi de tam olarak bu anlattıklarım gibi; önce tarlada çalışan emekçilere, sonra rengârenk tarlalara, lezzetli sofralara ya da bir kahvehaneye, kafelere yani kısaca verimli topraklardan denizlerin bereketinden, doğanın cömertliğine uzun bir yolculuk...

Sergi, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” 20 Ağustos itibarıyla İstanbul ayağını tamamladı.

İstanbul’a veda eden sergi, 16 Eylül’den itibaren İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan sergide, 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın sanat eseri yer aldı. Sanatseverler, sergide Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Nazlı Ecevit, Eren Eyüboğlu, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez gibi Türk sanatının önemli isimlerinin eserlerini izledi.

Yakın zamanda serginin kapanış toplantısı için İrepoğlu ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ile buluştuk. “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”in İstanbul’da gördüğü ilgiden duyulan memnuniyeti ifade ederek serginin yolculuğuna Ankara’da devam edeceğini söyleyen Üreten, İş Sanat faaliyetlerini İstanbul dışına taşımaya verdikleri önemin altını çizdi.

YENİ SERGİ DUYURUSU

“İstanbul’da tamamlanan süreli sergilerimizi, başta Ankara olmak üzere çeşitli şehirlerimizde ziyarete açıyoruz. Bu eylülde ‘Tat ve Sanat’ Ankara’ya taşınırken ‘İstanbul’un Resmi’ sergisi ise Antalya’ya gidiyor. Ayrıca Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programları kapsamında hayata geçirdiğimiz ‘Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri’ ile de İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel seçkileri Anadolu’nun dört bir yanında ziyarete açıyoruz. Heyecanla, özenle hazırladığımız bu seçkilerin gördüğü ilgi bizi çok mutlu ediyor.”

Üreten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisinde bazı yenilemeler yapılacağını belirterek yeni süreli sergisinin de müjdesini verdi: “Müzemizin ‘Yan Yana’ başlıklı yeni sergisinin de hazırlıkları hızla devam ediyor. 20 Eylül’de ziyarete açılacak sergimizde sanat dünyamızdan iki önemli çiftin, Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Melahat ve Eşref Üren’in, İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda bulunan eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlarda yer alan eserlerini bir araya getiriyoruz.”