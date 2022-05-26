TBMM'nin 'İlk Kadın Milletvekilleri'nin belgeseli '18'in galası yapıldı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 18:13

İsveç Konsolosu Marie-Louise Thaning ve Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’de davetlilere seslendiği galada KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu yaptığı açılış konuşmasında, “Kadınlar, toplumsal sözleşmenin kapsayıcı olması ve eşit yurttaş olabilmek adına dünya tarihinde giyotine gönderilme pahasına da olsa hiç vazgeçmediler ve ülkemizde de kadınların Osmanlı’dan başlayan büyük mücadelelerinin sonucunda meclise milletvekili olarak girmeleri tarihi bir andı. Aradan geçen 88 yılda kadınlar birçok haklar kazandı ancak mücadelemiz bitmedi. KA.DER olarak kurulduğumuz 1997 yılından bu yana tüm karar alma mekanizmalarında kadınların eşit olarak temsil edilmeleri için mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Her şeye rağmen kadın mücadelesi sayesinde umutluyuz! Ve biz kadınlar olarak ‘O koltukların yarısı bizim!’ diyoruz.” dedi.

Gecenin konuşmacılarından KA.DER Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Gül Berktay ise “Hiçbir şey yoktan var olmaz. Bu haklar da kadınların Osmanlı’dan beri büyük mücadeleleri sonucu kazanıldı. Bizlerin de bir tarihi olduğunu unutmayalım. Büyükannelerimize selam yolluyoruz” dedi.

İsveç Konsolosu Marie-Louise Thaning yaptığı konuşmada filmi izlemiş olmaktan ve KA.DER’le çalışmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

1935 seçimlerinde TBMM’nin ilk kadın vekillerinin siyaset yolculuğuna mercek tutan kısa film, Türkiye’de kadınların Osmanlı’nın son döneminden itibaren seçme seçilme talebini ve mücadelelerini beyaz perdeye yansıtıyor. Kadınlar Halk Fırkası, Türk Kadın Birliği, kadınların çıkardığı çeşitli mecmualar gibi deneyimler ışığında 1935’e gelen süreç ve sonrasında Meclis’teki kadın temsili, Fatmagül Berktay, Aynur Demirdirek, Ayşegül Yaraman, Nuray Karaoğlu gibi isimlerin anlatımlarıyla gözler önüne seriliyor. İlk 18 kadın vekillerimizden Hatı Çırpan (Satıkadın), Benal Nevzat, Mebrure Gönenç, Nakiye Elgün, Mihri İffet Pektaş ve Huriye Baha Öniz; görüntüleri ve tarihçilerin, gazetecilerin, ailelerin konuşmaları eşliğinde sunuluyor.

'18' Yolları Açan Kadınlar belgeseli dijital platformlarda ve ülkenin çeşitli illerinde yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak gösterilecek.