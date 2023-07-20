TDK hangi kelimelerin yazımını değiştirdi? Yeni kelimler ve yazılışları nasıl?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:43

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:43

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük’ün 12. baskısında bazı kelimlerin yazımı değişti. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. 12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. TDK'nin yaptığı değişikliklerde bazı kelimlerin konuşma dilindeki halinin doğru kabul edildiği görüldü. Unvan, çiğ börek, kayyUm gibi kelimlerin yazımı değişti.

HANGİ KELİMELERİN YAZIMI DEĞİŞTİ?

Yazımı değişen sözcüklerden bazıları şu şekilde:

İLÇENİN ADI DEĞİŞTİ

Doğubeyazıt (eski) / Doğubayazıt (güncel)





Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)





Çiğ börek (eski) / Çi börek (güncel)





Yeşilzeytin (eski) / Yeşil zeytin (güncel)





Unvan (eski) / Ünvan (güncel)





Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)





Yakan top (eski) / Yakantop (güncel)





Kümeden düşmek (eski) / Küme düşmek (yeni)





Kayyum (eski) / Kayyım (güncel)





Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)





Hasıraltı (eski) / Hasır altı (güncel)





Akça armudu (eski) / Akçaarmut (güncel)





Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)





Akzambak (eski) / Ak zambak (güncel)





Yeşilbiber (eski) / Yeşil biber (güncel)





Boy bos (eski) / Boy pos (güncel)





Pilili (eski) / Pileli (güncel)





Yürük (eski) / Yörük (güncel