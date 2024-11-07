‘Tek Yol’ oyunu Düşevi Sahne’de

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

Samsun Düşevi Sahne’nin oyuncuları 2024-2025 sanat sezonunda, Aziz Nesin’in aynı adlı romanından uyarlanan Tek Yol (Vatandaş Paşazade) adlı komedi tek perde oyunu ile seyircisine merhaba demeye hazırlanıyor. 17-19-21 Kasım’da özel bir seyirci grubuna oynanacak oyun, 22 Kasım 20.00’de Düşevi Sahne’deki izlenebilecek. Düşevi Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, oyun ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Oyun, askeri okuldan komutan kılığına girerek yaptığı bir şaka yüzünden atıldıktan sonra hayatı değişen kahramanımızın başına gelen komik ve trajik olayları anlatıyor. Paşazade lakaplı kahramanımız bir arkadaşının torpili ile iş bulur ama kader ağlarını ördüğü için oyun boyunca hep farklı kılık ve mesleklerde karşımıza çıkar sonunda ise milletvekili olup meclise girer.”