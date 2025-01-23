Tekfen Filarmoni Özbekistan turnesine çıkıyor

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:34

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:34

Orkestra ilk konserini 28 Ocak’ta İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ikincisini 29 Ocak’ta İstanbul, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda verecek. Ardından, 31 Ocak’ta Taşkent’te Palace of International Forums’da ve 1 Şubat’ta Semerkant, Viloyatı Musiqali Drama Teatri sahnelerinde ard arda iki konser gerçekleştirecek.

Turnenin solisti kuşağının önde gelen piyanistlerinden Denis Kozhukhin. Uluslararası Kraliçe Elizabeth Yarışması’nda 2010 yılında elde ettiği birincilikten bu yana prestijli festivallerde sık sık konuk sanatçı olmuş ve birçok ünlü orkestra ve şef ile çalışmış olan Kozhukhin orkestra eşliğinde Rachmaninov’un "3. Piyano Konçertosu" nu çalacak. Tekfen Filarmoni konserlerde Ferit Tüzün’ün Türk Kapriçyosu ve Beethoven’ın "5.Senfonisi" ni de seslendirilecek.