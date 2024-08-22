Teknoloji ve sanatı sahnede buluşturan gösteri: Fuerza Bruta Wayra

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

İstanbul’da bugünden itibaren pazar günü sona erecek büyük bir gösteri sanatseverlerle buluşacak. Yapı Kredi’nin “80. Yıl Feelin’ Good” etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyun; akrobasi, tiyatro ve dansı bir araya getiriyor. Onlarca ülkede 5 binin üzerinde performans sahneleyen Fuerza Bruta Wayra, 22-25 Ağustos tarihlerinde Volkswagen Arena’da olacak.

Etkinlik öncesi dün bir basın toplantısı yapılırken provalardan da kısa bir bölüm izletildi. Sahne amiri Pablo Carpintero, performans sanatçıları Lucia Kern, Julia Astigueta ve Tomas Wurch basın toplantısında soruları yanıtladılar. Oyuncuların ve ekibin sempatik tavırları dikkat çekerken hepsinin vurguladığı bir nokta vardı: Anlatması, yazıya dökmesi zor bir oyun çünkü tamamen duygulara hitap ediyor. Ne demek istediklerini provada anladık.

DEVAMLI ETKİLEŞİM

İlk olarak izleyiciler sahnenin tam ortasına alınarak gösterinin içine çekiliyor. Sonrasında tavanda başlayan gösteride şeffaf bir havuzun içinde performanslarını sergileyen sanatçıları izliyorsunuz, o havuz gitgide üzerinize doğru iniyor, dokunabiliyorsunuz. En önemli noktalardan biri sanatçılarla devamlı bir etkileşim halindesiniz, göz göze gelirseniz ya da şeffaf havuza dokunursanız onlar da size karşılık veriyorlar. Bununla da kalmıyorlar elbette, havuz yine tavana doğru çıkıp gözden kaybolduğunda bu kez sahnede yanı başınızda bir “çılgınlık” başlıyor. Size yaklaşıp uzaklaşan, yüksek, hareketli bir sahnede dansçılar ortalığı birbirine katıyor sonra yanınıza iniyorlar. Bu sırada sizinle de dans edebilir, üzerinize konfetiler yağdırabilirler. Bu bölüm tam olarak sinir stresinizi atabileceğiniz anlara sahne oluyor. Toplam 70 dakika süren gösteri, bunlar dışında dev bir koşu bandı üzerinde tam gaz koşan ve patlayan bir adam, havada asılı duran oyuncuların performansları, özel efektler ve müzik ile izleyiciye çok fazla görmedikleri bir deneyim yaşatıyor.

‘SÜRPRİZ KUTUSU’

Basın toplantısında, yakın arkadaş ve aileleri davet ettikleri küçük ölçekli testlerle başlayan sürecin farklı ülkelerde gösteriyi sunabilecek hale geldiğini söyleyen Pablo Carpintero sözlerine şöyle devam etti: “Gösterimizdeki en önemli fark, izleyiciyi katılmaya, tepki vermeye ve gösteride yer almaya teşvik etmemiz. Amacımız, izleyicilerin sahnelerde kendilerini görmelerini, onların da yapabileceklerini veya belki de o durumu yaşadıklarını hissetmelerini sağlamak. Seyircimize kendisini orada hayal edebileceği neşe, güzellik, duygu, enerji ve tutkuyu tamamen gerçek olarak deneyimleyebileceği bir sürpriz kutusu sunuyoruz.”

'MEYDAN OKUMA'

Toplantıda konuşan sanatçılardan Tomas Wurch ise şunları söyledi: “Bizim için izleyiciyi kışkırtmak, onları koltuklarının rahatlığından çıkarıp tiyatroyu bir ‘rave’ veya rock konseriyle karıştıran bir gösteri yaratmak bir meydan okuma. Her şeyin gerçek olduğu, mümkün olduğu bir sürpriz kutusu sunuyoruz ve izleyicinin bunu yoğun, enerji dolu, mutluluk dolu yaşamasını istiyoruz. Bizim gibi...” 10 yıldan fazladır gösteride yer aldıklarını söyleyen oyuncular şovlarını “Bir parti, karnaval ortamına benziyor” sözleriyle anlatıyorlar. Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen etkinliğin biletleri Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’te satışta.

