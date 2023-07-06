Tekstil sanatçıları İzmir’de bir araya gelecek

Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:58

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve dünya sanat tarihine adını yazdıracak bir bienali sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü sanatçı Nihat Özdal’ın yaptığı Uluslararası Tekstil Bienali 2 Eylül’de kapılarını açacak. 24 Kasım’a kadar açık olacak sergilerde, 25 farklı ülkeden 61 katılımcı yer alacak. Eserler Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Efes Antik Kenti, Namazgâh Hamamı, Carfi Konağı, Etz Hayim Sinagogu, Alga ve Vakıflar Konağı’nda sergilenecek.

İZFAŞ ev sahipliğinde yapılan, tekstil ile ilişkili fuarlarda bienal ile ilgili konuşmalar ve atölyeler yapılacak Tekstil sektörüyle adını duyurmuş İzmir’e Tekstil Bienali’nin çok yakışacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Tekstil Bienali dünyaya önemli mesajlar veren sıkı bir başlangıç yapacak. Kumaşın farklı yönlerinin sanatçılar tarafından yorumlanacağı İzmir Tekstil Bienali Türkiye için de bir ilk olacak” dedi.

TEKSTİLİN GÜCÜNÜ VE DERİNLİĞİNİ DENEYİMLE FIRSATI SUNACAK

Bienal mekanlarına dağılacak şekilde sergiyi 3 tema altında toparladıklarını ifade eden küratör Nihat Özdal, “Yavaşlık ve Zaman, Dokunuş ve Duygu, Bağlantı ve Sürdürülebilirlik çatısı altında eserleri ziyaretçilerle buluşturacağız. İzmir'de Ulucak Höyük'te bulunan 8 bin yıllık dokuma malzemeleri, şehrin tarihte en eski tekstil merkezi olduğu yönünde güçlü kalıntılara işaret ediyor. Kumaşlar, toplumların yaşayışından sanatına, mitolojilerinden inanç sistemine pek çok bilgiyi barındırır. Bir kumaşa sarılarak dünya ile buluşan insan yine bir kumaşa sarılarak öteki dünyaya yolcu edilir. Doğumda ve ölümde yanımızda olan tek malzeme kumaştır. Arkeolojik olarak tekstil tarihinde güçlü bir imajı olan İzmir, bugün de hem fuarları, hem bu alanda faaliyet gösteren firmaları ile önemli bir merkez olmaya devam ediyor” dedi.

YAVAŞ TEKSTİL HAREKETİ

Tekstilin insanoğlunun varoluşundan beri günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Nihat Özdal, “İpliklerin, kumaşların ve dikişlerin etkileyici bir kombinasyonu olan tekstil sanatı, estetik değerinin yanı sıra derin anlamlar da taşır. Yavaş tekstil hareketi ise günümüzde hızla yayılan bir felsefedir. Bu bienal, tekstil sanatının yavaşlık ve bağlantı temasını keşfetmek ve izleyicilere tekstilin gücünü ve derinliğini deneyimlemek için bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

İZLEYİCİLERİ ETKİLEYİCİ BİR YOLCULUĞA DAVET EDİYOR

Tekstil Bienali, tekstil sanatının yavaşlık, dokunuş ve bağlantı temalarını keşfetmek için bir platform sunacak. Temasının “Yavaşla, Dokunuşa Odaklan!” olduğu bienalde sanatçıların el emeği ve özenle yaratılan eserleri, izleyicilere tekstilin gücünü ve anlamını yeniden hatırlatacak. Sergi, yavaşlık hareketinin değerlerini yansıtan sürdürülebilir ve etik uygulamaları da vurgulayacak. İzleyiciler, dokunarak, gözlemleyerek ve düşünerek tekstilin zengin dünyasına adım atacak. Bu bienal, tekstil sanatının derinliklerine inmek, yavaşlık ve bağlantı kavramlarını anlamak isteyen herkes için bir deneyim sunacak.