TEV bursiyeri genç sanatçılardan konser

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

AKM’nin teknik yapısı bitirilip yeniden açılan opera salonunda şık bir kalabalık ve öğrenciler dikkati çekiyor. ÇEV, Çağdaş Eğitim Vakfı, yıllar önce Çağdaş Yaşam Derneği’nin kurucuları Türkan Saylan ve arkadaşları tarafından öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak üzere burs vermek için 1994’de kurulmuştu. Bu çatı altında yönetim kurulu üyelerinden Berrin Yoleri’nin öncülüğünde kurulan ÇEV Sanat ise 2009’da başlattığı “Genç Yetenekler Projesi” ile bir anlamda unutulan “Harika Çocuklar” yasasının yerini almış. ÇEV Sanat’ın sanatçılardan oluşan özel komisyonlar tarafından seçilip desteklediği sanatçı çocuklar, büyümüş, bugün dünyada parlayan yıldızlar olmuş, ödüller alıyor! AKM’deki konserde bunlardan bir kısmını dinlemek şansına eriştik: Jamal Aliyev, dünyadaki “30 yaşın altı en önemli 30 genç klasik müzik sanatçısından biri” seçilmiş! 93 Bakû doğumlu sanatçı iki aylıkken Türkiye’ye gelmiş, Fazıl Say’ın kanatları altında büyümüş, doktorasına TEV bursuyla Londra’da devam ediyor. Konserde son çıkan Illusion albümünden bir Vivaldi parçasının yanı sıra, Bach, Piazzola, Cahit Berkay gibi müzisyenlerin sevilen eserlerinden parçalar çaldı. Sahneye çıkan gençlerin hepsini yazmak gerek, hepsiyle, gerek performansları, gerek kazanmış oldukları ödülleriyle gurur duyduk: Deniz Erten İspir, keman; Elman Mecid, perküsyon; Ezgi Su Aydın, keman; Deniz Şensoy, keman; Doğa Altınok, keman; İklim Özenli, viyola; Duru Önhon, keman; Fikret Uçar, piyano; Damla Ece Karataş, piyano; Defne Güngör, keman. Bu gençlerin hemen hepsi eğitimlerine TEV bursuyla yurtdışında devam ediyor. Konserde genç yıldızlara şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Olten Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Solistlerin çaldıkları enstrümanlar farklı olunca da sahne amirlerine çok iş düştü, piyanolar geldi gitti, çellolar yerleşti! AKM’nin opera salonu büyük; sahnenin arka fonuna yansıtılan yakın plan görüntülerle sanatçıların performanslarına tanık olabilmek salonun yeni özelliklerinden, böylece en arkada oturan bile piyanistin ellerini görebiliyor, yüzüne yansıyan duygularına tanık olabiliyor.

KÜÇÜKLER YATILI

TEV bursuyla eğitim alan 32 sanatçının diğerlerinin yaşları hayli küçük; bir kısmı yatılı olarak Brüksel’de Musica Mundi School’da eğitimlerine devam ederken sahneye de çıkıyor ve ödüller kazanıyor! Bu değer bilme gecesinde hâlâ ayakta ve sahnede olmasıyla alkış alan Haldun Dormen de onur konuğuydu. ÇEV Sanat’ın “Daimi Destekçisi” Halit Ergenç ise o güzel yorumuyla bir Nâzım Hikmet şiiri okudu, sahneye ilk kez bu salonda ve Haldun Dormen’in oyununda çıktığını anlattı, ne ilginçtir ki ikisi de yıllar sonra yine aynı sahnedeydi! Çok çaba verilmiş bu konserin amacına ulaşması ve ÇEV Sanat’ın desteklenmesi dileğiyle diyelim, boşa gitmiyor, pırıl pırıl genç sanatçılar geliyor!