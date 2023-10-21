TGC’den 100. yıla özel iki sergi

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

“Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi 2 (#EYÖZGÜRLÜK)” ve “Ulusal ve Yerel Basında Cumhuriyet Bayramı Sergisi”, 26 Ekim 2023 Perşembe günü gazeteciler ve sanatseverlerle buluşacak. Her iki sergi de 24 Kasım 2023 tarihine kadar izlenebilecek.

Küratörlüğünü Fatma Batukan Belge’nin üstlendiği Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’nde sanatçıların resim, seramik, heykel ve kolajdan oluşan eserleri sergilenecek. Gazetemizin kültür servisi editörü Öznur Oğraş Çolak ve Murat Erdin, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Erol Aktı, Esin Yolçınar’dan oluşan TGC Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen sergide Turhan Selçuk, Ercan Akyol, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Maryam Salahi, Musa Kart, Tan Oral ve Öznur Oğraş Çolak gibi isimlerle birlikte toplam 33 sanatçının eserleri yer alıyor.

“Ulusal ve Yerel Basında Cumhuriyet Bayramı Sergisi” de, TGC ile Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle hazırlandı. TGC Basın Müzesi ve Bakırköy Belediyesi Sanat Danışmanı A. İlhan Gülek arşivinden yararlanılarak hazırlanan sergide son 100 yılda yayımlanan gazetelerin birinci sayfaları yer alıyor.