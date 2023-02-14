The Flash filmi ne zaman vizyona girecek? The Flash filminin oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:53

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:59

DC evreninin en önemli karakterlerinden birisi olan 'The Flash', kendi filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. The Flash, karakterin en önemli roman serisi olan Flashpoint’in bir uyarlaması olacak ve planlanan yeni DC evrenini başlatacak.

THE FLASH FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmen koltuğunda Andy Muschietti’yi ve senaryo tarafında ise Christina Hodson’ı gördüğümüz The Flash, 16 Haziran'da vizyona girecek.

THE FLASH FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Flash filmi için yayınlanan resmi açıklama ise şu şekilde:

"The Flash'ta, Barry olayları değiştirmek için süper güçlerini kullanıp, zamanda geri geri gidince dünyalar birbiri ile çarpışır. Barry'nin ailesini kurtarma girişimi yanlışlıkla geleceği de değiştirince, kahramanımız, General Zod'un geri dönüp her şeyi yok etmekle tehdit ettiği ve ona karşı duracak bir süper kahramanın olmadığı bir gerçeklikte kilitli kalır. Eğer Barry, emekli olmuş çok farklı bir Batman'i ikna etmez ve aradığı Kriptonlu o olmasa da, esir düşmüş bu Kriptonluyu kurtarmazsa bu gerçeklikte hapsolacaktır. Sonuçta, içinde bulunduğu dünyayı kurtarmak ve bildiği geleceğe geri dönmek için Barry'nin tek umudu hayatı için yarışmaktır. Ancak yapılacak en büyük fedakarlık, evreni baştan başlatmaya yetecek midir?"

THE FLASH FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ezra Miller (Barry Allen / The Flash)

Sasha Calle (Kara Zor-El / Supergirl)

Michael Shannon (General Zod)

Ron Livingston (Henry Allen)

Maribel Verdú (Nora Allen)

Kiersey Clemons (Iris West)

Antje Traue (Faora-Ul)

Michael Keaton (Bruce Wayne / Batman)

Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman)

Ian Loh (Young Barry Allen)

Saoirse-Monica Jackson

Rudy Mancuso

Temuera Morrison (Thomas Curry)