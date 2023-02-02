'Serçenin Gözyaşı' 10 Mart'ta sinemalarda

Kadına şiddeti beyazperdeye aktaran “Serçenin Gözyaşı” filmi 10 Mart'ta sinemalarda. Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Özlem Gürses, Yeşim Salkım ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı filmin ilk teaser'ı yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:36
'Serçenin Gözyaşı' 10 Mart'ta sinemalarda
Abone Ol google-news

Oyuncu kadrosu ile sosyal medyada dikkat çeken 'Serçenin Gözyaşı' filminin ilk teaser'ı yayınlandı. 

Sanat dünyasının usta isimleriyle genç yetenekleri buluşturan filmin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul’da yapıldı.

Film, şiddet gördüğü kocasından kaçmaya çalıştığı sırada çıkan arbedede ateş alan silahla kocasını yaralamaktan yargılanan Emine ile onun davasını üstlenen avukat Ayten'in hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın oturduğu filmin senaryosunu, 'Altın Kalem' ödüllü Şengül Boybaş yazdı.

Kadına şiddeti konu alan eserlerden biri olan 'Serçenin Gözyaşı'nda, ünlü sanatçı Yeşim Salkım avukat rolünü canlandırıyor. Filme, Tamer Karadağlı hakim rolüyle,  gazeteci Özlem Gürses sunucu olarak ve Uğur Güneş ‘Gazi’ karakteriyle yer alıyor.

 

 


vizyon Sinema Serçenin Gözyaşı

İlgili Haberler

Sinema CKM’ye geri döndü

Sinema CKM’ye geri döndü
Sinemayla büyümek: “The Fabelmans”

Sinemayla büyümek: “The Fabelmans”
Onat Kutlar ve Sinematek’te buluştuğumuz adı güzel İtalyan yönetmenler

Onat Kutlar ve Sinematek’te buluştuğumuz adı güzel İtalyan yönetmenler

En Çok Okunan Haberler