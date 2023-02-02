'Serçenin Gözyaşı' 10 Mart'ta sinemalarda

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:36

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:36

Oyuncu kadrosu ile sosyal medyada dikkat çeken 'Serçenin Gözyaşı' filminin ilk teaser'ı yayınlandı.

Sanat dünyasının usta isimleriyle genç yetenekleri buluşturan filmin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul’da yapıldı.

Film, şiddet gördüğü kocasından kaçmaya çalıştığı sırada çıkan arbedede ateş alan silahla kocasını yaralamaktan yargılanan Emine ile onun davasını üstlenen avukat Ayten'in hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın oturduğu filmin senaryosunu, 'Altın Kalem' ödüllü Şengül Boybaş yazdı.

Kadına şiddeti konu alan eserlerden biri olan 'Serçenin Gözyaşı'nda, ünlü sanatçı Yeşim Salkım avukat rolünü canlandırıyor. Filme, Tamer Karadağlı hakim rolüyle, gazeteci Özlem Gürses sunucu olarak ve Uğur Güneş ‘Gazi’ karakteriyle yer alıyor.