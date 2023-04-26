The Flash geri dönüyor
DC Super Heroes evreninin en önemli karakterlerinden biri olan The Flash, beyazperdede seyirci ile buluşmaya hazırlanırken filmin ikinci fragmanı ve yeni posteri paylaşıldı.
Merakla beklenen süper kahraman hikâyesi The Flash, 16 Haziran’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Yönetmen koltuğunda IT ve Mama gibi kült bilimkurgu yapımlarıyla
tanınan Andy Muschietti’i yer aldığı, Başarılı oyuncu Ezra
Miller'ın Barry Allen’ı canlandırarak başrolü üstlendiği
filmde Ben Affleck ve Michael Keaton, Batman karakterinin farklı
zamanlardaki versiyonları ile karşımıza çıkıyor.
Senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı, hikâyesi ise John Francis Daley, Jonathan Goldstein ve Joby Harold’a ait olan filmin yapımcılığını Barbara Muschietti ve Michael Disco’nun üstleniyor. Görüntü yönetmenliğini Henry Braham’ın yaptığı filmin, yapım tasarımcısı Paul Denham Austerberry ve kostüm tasarımcısı Alexandra Byrne. Filmin müziklerinde ise Benjamin Wallfisch imzası var.
THE FLASH'İN KONUSU NEDİR?
Annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen'ın (Ezra Miller), zamanın lineer akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alıyor. Barry, geçmişteki olayları değiştirmek amacıyla zamanda yolculuk yapmak için süper güçlerini kullandığında The Flash’te dünyalar çarpışır. Ancak ailesini kurtarma girişimi istemeden geleceği değiştirdiğinde Barry, General Zod'un yok etme tehdidiyle geri döndüğü ve sığınacak süper kahramanların olmadığı bir gerçeklikte hapsolur. Hapsedilmiş bir Kripton'luyu kurtarmak için, her ne kadar aradığı kişi olmasa da alışılmışın dışında olan bu çok farklı Batman'i emeklilikten vazgeçmeye ikna etmesi gerekmektedir… Nihayetinde, içinde bulunduğu dünyayı kurtarmak ve bildiği geleceğe dönmek için Barry'nin tek umudu hayatı için yarışmaktır. Ancak yaptığı tüm fedakârlıkları evrenin başa dönmesi için yeterli olacak mıdır?
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