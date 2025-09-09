'The Godfather' filmi, senfoni orkestrası eşliğinde izleyiciyle buluşacak

Oscar ödüllü "The Godfather" filmi, Nino Rota'nın ölümsüz film müzikleri, dev ekran gösterimiyle eş zamanlı olarak 14 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte eserler, 65 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından icra edilecek.

Paramount Pictures tarafından 1972'de yayımlanan film, Corleone ailesinin 1945-1955'teki hikayesini ve diğer New York mafya aileleriyle rekabetini derinlemesine işliyor.

Marlon Brando'nun canlandırdığı başkarakterin, gücü en küçük oğlu Al Pacino'ya devretmesini konu alan filmde ayrıca James Caan, John Cazale, Robert Duvall ve Diane Keaton da rol alıyor.

Filmin hafızalara kazınan müziklerini besteleyen İtalyan besteci Nino Rota, sadece film müzikleriyle değil, opera ve senfonik eserleriyle de tanınıyor. Federico Fellini gibi önemli yönetmenlerle uzun süreli işbirlikleri yapan Rota, "The Godfather Part II" filmindeki besteleriyle 1975'te "En İyi Film Müziği" dalında Oscar kazandı.

İstanbul'da 14 Eylül'de senfoni orkestrası eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak gösteri, 16 Eylül'de ATO Congresium Ankara'da ve 18 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin biletlerine Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından ulaşılabilir.