The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı

01 Kasım 2022 Salı, 18:09

HBO’nun beklenen, oyun dünyasının efsanelerinden uyarlaması olacak The Last of Us dizisi, bugün çıkış tarihi belli oldu. Üstelik tarih, HBO tarafından 'yanlışlıkla' paylaşıldı.

Webtekno'nun haberine göre HBO Max uygulamasını ziyaret eden kullanıcılar, dizinin sayfasında sürpriz bir çıkış tarihiyle karşılaştı. Tarih, daha sonra VGC'ye konuşan ve ismi paylaşılmayan üst düzey yetkili tarafından doğrulandı.

HBO Max’in uygulamada yanlışlıkla gösterdiği tarihe göre The Last of Us, 15 Ocak 2023 tarihinde yayınlanacak. Öte yandan dizinin Türkiye gibi HBO Max’ın olmadığı yerlerde hangi aracılar yoluyla yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

The Last of Us, başrolde Pedro Pascal ve Bella Ramsey’e yer veriyor. Joel ve Ellie’yi canlandıracak bu iki ismin yanı sıra oyuncu kadrosunda Nico Parker, Tandie Newton ve Gabriel Luna gibi isimler de bulunacak.