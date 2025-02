The Last of Us'ın 3. ve 4. sezonu onaylandı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:26

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:26

HBO'nun sevilen dizisi "The Last of Us", ikinci sezonunun ardından üçüncü ve dördüncü sezonlarıyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Deadline'a konuşan HBO yöneticisi Francesca Orsi, yaptığı açıklamada, "Henüz kesin bir planımız yok, ancak elimizdeki hikaye doğrultusunda iki sezon daha olabileceğini düşünüyoruz ve ardından bitireceğiz" dedi.

Başrolünü Pedro Pascal'ın üstlendiği dizinin ikinci sezonun Nisan 2025'te yayınlanması beklenirken, önemli karakterlerden Abby'yi Kaitlyn Dever'ın canlandıracağı açıklandı.

Yeni sezonda, hayatta kalmak için mücadele eden farklı grupların dinamikleri ön plana çıkacak ve izleyicilere yeni bir bakış açısı sunulacak. HBO'nun diziyi uyarlandığı oyunun sonuna kadar sürdürmeyi planlandığı ancak henüz resmi bir onayın verilmediği belirtiliyor.