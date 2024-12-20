“The Lion King” canlı orkestra eşliğinde gösterilecek

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:07

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:07

John Favreau'nun yönettiği, 1994 yapımı animasyon filmi “The Lion King” (Aslan Kral), 30. yılını kutluyor. Simba’nın cesaret, dostluk ve kendini keşfetme yolculuğunu anlatan hikâye, Hans Zimmer imzalı Oscar ödüllü müzikler ve Elton John’un ikonik şarkıları eşliğinde 26 Ocak’ta İstanbul Wolkswagen Arena'da, 2 Şubat’ta Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.

Canlı orkestra performansı eşliğinde, dev beyaz perdede yeniden hayat bulan The Lion King, izleyenleri Afrika’nın sonsuz savanalarından Krallığın kalbine kadar sürükleyerek nostalji dolu bir maceraya davet ediyor. Canlı orkestra, film boyunca performanslarıyla bu yolculuğa eşlik ederek, Simba’nın hikayesini aktarıyor.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte orkestrayı, Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetecek. Hans Zimmer'ın filmde yer alan eserleri, 85 kişilik ekip ve 16 kişilik koroyla canlı olarak seslendirilecek. Film, İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazı ile gösterilecek.

THE LION KING (ASLAN KRAL) HAKKINDA:

Simba, babası Kral Mufasa’nın izinden giderek, Afrika'nın kalbinde krallığının geleceğini şekillendirecek büyük bir lider olmaya hazırlanmaktadır. Ancak, tahtın varisi olmak isteyen tehlikeli bir rakip, her şeyi değiştirebilecektir. İhanet, dostluk ve cesaret dolu bu unutulmaz yolculukta Simba, kaybettiği güveni ve liderliğini yeniden kazanmak için geri dönmeye karar verir.