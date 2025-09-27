'The Social Network' devam filmi geliyor: 2026’da vizyona girecek...

2010 yılında vizyona giren ve hem gişede hem de ödül sezonunda büyük başarı yakalayan "The Social Network"ün devam filmi resmileşti. Sony Pictures, Cuma günü yaptığı açıklamada filmin adının "The Social Reckoning" olduğunu ve 9 Ekim 2026’da vizyona gireceğini duyurdu.

Filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü Aaron Sorkin bulunuyor. Ayrıca Todd Black, Peter Rice ve Stuart Besser ile birlikte filmin yapımcılığını da üstleniyor. Prodüksiyonun önümüzdeki ay başlaması planlanıyor.

Oscar ödüllü Mikey Madison, Emmy ve Altın Küre sahibi Jeremy Allen White, Emmy ve Grammy adayı komedyen Bill Burr ve Oscar adayı Jeremy Strong başrolleri paylaşıyor. Jeremy Strong’un filmde Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’i canlandıracağı kesinleşti.

"The Social Reckoning", "The Social Network"ün "eşlik eden parçası" olarak tanımlanıyor ve dünyanın en büyük sosyal medya platformunun icadından yaklaşık yirmi yıl sonrasını ele alıyor.

2010’da vizyona giren ilk film, 226 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş, sekiz dalda Oscar’a aday olmuş ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil üç ödül kazanmıştı.