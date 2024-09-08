Tim Burton’ın kült fantastik komedisi Beterböcek’in devam filmi Beterböcek 2 gösterimde

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Tim Burton’ın hayranları tam 36 yıldır Beterböcek’in (Beetlejuice) devam filmini bekliyorlardı. İlk bölümde (1988) küçük bir Amerikan kasabasına dadanan çizgili kostümlü iblis Beterböcek’in olağanüstü düşsel serüvenleri anlatılıyordu. Film çok beğenilince dört bölümlük çizgi dizisi yapıldı, ardından Broadway’de müzikal komedisi sahnelendi. Filmde ünlü oyuncular Michael Keaton, Geena Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder rol aldılar. Beterböcek 1989’da en iyi makyaj Oscarı’nı aldı. Stop motion animasyon tekniği, animatronik kuklalar, mekanik efektlerin çok başarılı olduğu film yıllar içinde kült filme dönüştü.

SINIRSIZ DÜŞ GÜCÜ

1990’ların başında Burton, Beterböcek’in devamını tasarladı, senaryosunu bile ısmarladı. Bettlejuice Goes Hawaiian başlıklı egzotik ortamda geçen bir komedi çekecekti, proje ertelendi. “Beterböcek’e yeniden dönmemin nedeni 36 yıl sonra Lydia’ya, üvey annesi Delia’ya, Betterböcek’e neler olduğunu, yaşamın onları nereye taşıdığını merak etmem. Lydia sıradışı bir ergendi, Delia bencildi, Beterböcek aynı mı kaldı yoksa değişti mi?” diyen Burton’ın sınırsız düş gücü dorukta. Bir televizyon programında psişik arabuluculuk yapan Lydia babasının öldüğünü öğrenince Hayalet Ev’e, hayaletlere inanmayan ergenlik bunalımındaki kızı Astrid, çağdaş sanat eserleri yaratmak için aile travmalarını kullanan, “Bedenim tuvalimdir” sergisiyle ünlenen kendine dönük, megaloman üvey annesi Delia’yla birlikte döner. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Scream (Çığlık) filmlerinde rol alan, Burton’ın yönettiği Tuesday dizisinin 21 yaşındaki genç yıldızı Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux, Danny De Vito devam filminin oyuncuları.

ÖTEKİ DÜNYA’YA YOLCULUK

Lydia kızı Astrid’le iletişim kurmaya çalışır. Büyük aşkı Lydia’yı bir türlü unutamayan Beterböcek’in eski karısı ruh emici Dolores kocasından intikam almanın peşindedir. Öteki Dünya’ya yeni tanıştığı erkek arkadaşı tarafından kandırılıp geçirilen Astrid’i kurtarmak için Lydia her şeyi göze alır, Beterböcek’le ikinci kez evlenmeye bile razı olur. Burton Öteki Dünya’yı tıpkı ilk bölümdeki estetiği koruyarak betimler, Ruhlar Treni tıpatıp aynıdır. Dijital efektler yerine yine stop motion animasyon tekniğini, animatronik kuklaları, mekanik efektleri kullanan yaratıcı sinemacı özgün, büyülü, düşsel atmosferinden ödün vermez. Yapım tasarımları, maketler, dekorlar ilk filmdeki tasarımların aynısıdır. Stop motion animasyon tekniği tutkusunu bu filme de yansıtan Burton retro, karanlık, tuhaf dünyasını yetkinlikle yansıtır. 1990’lara Donna Summer’ın MacArthur Park, Bee Gees’in Tragedy şarkılarıyla gönderme yapar, fantastik komedisinin içine kısa metraj stop motion animasyonu, İtalyan korku sinemasının ustası Mario Bava tarzı siyah-beyaz parodiyi, müzikal komediyi katmayı ihmal etmemiştir.

YENİ GOTİK İKON: JENNA ORTEGA

Yönetmen Tragedy’nin aşk dolu şarkı sözlerini yeni aşkı İtalyan aktris Monica Bellucci’nin parçalanmış bedenini birer birer toparlama sahnesiyle bitiştirmiştir. İlk bölümün klasik gözde şarkısı Harry Belafonte’nın Day-O’su burada da karşımıza çıkar. “Yaşayanlarla ölüler birlikte yaşamayı başaracaklar mı” sorusunu soran Tim Burton, Winona Ryder’dan sonra Jenna Ortega’yla yeni bir gotik ikon yaratmak isteğinde. Son yıllarda giderek popüler olan eski ve yeni kuşak arasındaki bağı anlatan filmler modasına katılan Beterböcek 2 (Beetlejuice Beetlejuice), kült konumuna erişmiş bazı sahneleri de yeniden izleyiciye sunuyor. Çağımızın popüler alışkanlıkları, özçekim yapmak, stalklamak (saplantılı şekilde izlemek), influencerların cep telefonları tarafından yutulmaları, Instagram’da akıl veren koçların gittikçe artması, sanatçıların öldükten sonra ilgi görmesi gibi durumları eleştiren Burton yeni soluklu, taptaze devam filmiyle (2024) eski, yeni, potansiyel fanatikleri, hayranlarıyla buluşuyor.

Bol bol gülmek, eğlenmek, 90’lara doğru yolculuk yapmak, düş gücünüzü genişletmek istiyorsanız Beterböcek Beterböcek’i mutlaka izleyin.