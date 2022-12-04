Timaş Yayınları’ndan dolu dolu bir seçki!

04 Aralık 2022 Pazar, 00:01

Gölgeyle Buluşma-İnsan Doğasındaki Karanlık Yüzün Gizli Gücü / Editörler: Connie Zweig, Jeremiah Abrams: Gölgeyle Buluşma (Çev. Özgür Ertana), 65 makaleden oluşan bir çalışma. Kitapta, insan doğasının karanlık tarafının ailelerde, yakın ilişkilerde, iş ortamında, maneviyatta, politikada, psikoterapide ve sanatta belirdiği şekline kapsamlı bir bakış sunuluyor.

Robotları Beklerken Neler Olacak: İnsan-Robot İş Birliğinin Geleceği / Julie Shah, Laura Major: Yeni nesil robotlar, kendi yapay zekâlarıyla gelecekler. Peki her söylediğimizi dinlemeye devam edecekler mi? Julie Shah ve Laura Major (Çev. Alper Zeki) kitaplarında bu soruya odaklanıyor ve yakın gelecekte gerçekleşecek teknolojik atılıma nasıl hazırlanmamız gerektiğini, komplo teorilerinden uzak bir bakış açısıyla sunuyor.

Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası / Maddie Mortimer: Her şey bir kaza ile başlar. Lia, hastaneye kaldırılınca çoktandır mücadele ettiği kanserin tüm vücuduna yayıldığını öğrenir. Eşine her konuda destek olmaya çalışan Harry, solan evliliklerinde kendini kaybolmuş gibi hisseder. Kendisi ve geçmişiyle yüzleştiği bu süreç boyunca kanser ve tedavi sürecine özellikle de kanserin annelik ve beden üzerindeki etkisine ilişkin birçok şey öğrenir. Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası’yla (Çev. Alper Zeki) Mortimer’den yaşama, ölüme ve aşka duygusal gerçekçi bir bakış.

Kaos içindeki Dünyada Kapitalizmi Yeniden Tasarlamak / Rebecca M. Henderson: Henderson, Kaos İçindeki Dünyada Kapitalizmi Yeniden Tasarlamak’ta (Çev: Damla Başaran), kapitalizmin girdiği krizden nasıl kurtulacağına ve insanlara nasıl faydalı hale gelebileceğine ilişkin bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir kalkınma için yeni bir ekonomik düzlem ve yeni bir işletme mantığı öneriyor.

Gökbilimsel: Kuarklardan Kuasarlara: Uzay Biliminin En Tuhaf Hali / Tim James: Samanyolu’nun yaklaşık 200 milyar güneş barındırdığı, Jüpiter’de bir günün yalnızca 10 saat sürdüğü, Mars’ta gökyüzünün gündüzleri pembeyken gün batımıyla maviye döndüğü, Neptün’de atmosfer koşullarının elmastan yapılma minik dolu taneleri oluşturduğunu biliyor muydunuz? Tim James, Gökbilimsel’de (Çev. Alper Zeki) uzaylılardan ötegezegenlere, beyaz deliklerden karanlık maddeye, kuasarlardan kuark yıldızlarına karşılaşabileceğimiz en büyük gizemlere ışık tutuyor ve astronomi tarihçesi ile konuya ilişkin en güncel gelişmeleri ayrıntılarıyla sunuyor.

Yeni Nesil Veliler İçin Ayakta Kalma Rehberi / Salih Uyan: Eğitimci Salih Uyan, gelenekten kopmadan günümüzün koşullarına uyum sağlayan, geçmişle bugünü harmanlayan dengeli bir ebeveynlik yaklaşımı üzerinden, ebeveynliğin en zor dönemlerinden veliliğe yoğunlaşıyor. Uyan, günümüzde velilerin çocuğuyla iletişimini, ebeveynlik tutumlarını, helikopter ebeveynliğin çocuk üzerindeki belirtilerini, dijital dünyanın çocuklarının ihtiyaçlarını ve sorunlarını inceliyor.

Cehalet Tutkusu: Neyi Neden Bilmek İstemeyiz? / Renata Salecl: Filozof, sosyolog ve hukuk teorisyeni Renata Salecl Cehalet Tutkusu’nda (Çev. Şafak Tahmaz), “cehalet”i ve bağlantılı olarak “inkâr” kavramını büyüteç altına alıyor. Felsefeden, psikanalitik ve sosyal teoriden, popüler kültürden ve deneyimlerinden yola çıkıp Lacan, Foucault, Claude Lévi-Strauss gibi isimlerin tezlerini kaynak göstererek cehaletin sosyal ve psikolojik nedenlerini inceliyor.

Uygarlığa Yön Veren Türk Muhasebe Filozofları / Dursun Ali Yaz: Dursun Ali Yaz bu kitabında, muhasebenin teorik ve pratik yönlerine katkı sunmuş filozofları, düşünürleri, aydınlarının izinden gidiyor. “Kim bu insanlar, nerede yaşamış, neler düşünmüş, neler yazmış, nelerle dertlenmiş? Hangi ideallerin peşinden gitmiş, ne fedakârlıklarda bulunmuş, devletlerin mali sistemlerine, işletmelerin finansal durumlarına ve nihayet ulaştığımız şu uygarlığa nasıl bir katkı sunmuş?” gibi sorulara yanıt veriyor.

Gönül Yakınlıkları / Goethe: Gönül Yakınlıkları (Çev. Deniz Arslan), Goethe'nin ömrünün son yıllarında yazdığı ve Almanya'da uzun süre bir edebiyat şaheseri olarak elden ele dolaşan romanı... Dört kişinin çevresinde evlilik ve aşkı konu edinen Goethe bu kitapta, ana karakterleri Eduard ve Ottilie üzerinden, toplumsal baskının sonuçları ve insanın özgür düşünceye sahip olup olmadığını sorguluyor.

Yunus Emre’den Seçmeler: Yunus Emre’den Seçmeler, gönül dünyasında yaşadığı ilahi aşkı, bu aşkla baktığı doğayı ve insanları samimi bir coşku ve heyecanla dile getirdiği şiirlerinde anlatan Yunus Emre’nin şiirlerinden yetkin bir seçki.

Siyah Lale / Alexandre Dumas: Cornelius Von Baerle’nin hayattaki en büyük amacı Haarlem Çiçekçilik Cemiyeti’nin açtığı yarışmada en güzel siyah laleyi yetiştirmektir. Baerle, Isaac Boxtel’in iftirası sonucunda işlemediği bir suçtan ötürü ömür boyu hapse mahkûm olur. Baerle’nin hapisteki tek dayanağı gardiyanın güzel kızı Rosa’dır. Rosa’nın yardımıyla siyah laleyi hapishanede gizlice yetiştirmek için uğraşır. Siyah lale yetiştirme tutkusu pek çok defa Rosa'nın aşkıyla yarışır. Alexandre Dumas, Siyah Lale’de Hollanda'da 17. yüzyılın tarihi dokusunu ve döneme damgasını vuran lale yetiştirme tutkusunu etkileyici bir üslupla ele alıyor.

Sokrates’in Savunması / Platon: Bugünkü üniversitenin atası sayılan Akademia'nın kurucusu Platon Sokrates’in Savunması’nda, dinsizlikle suçlanan Sokrates'in yargı sürecini, Kriton'da hüküm sonrası yaşananları, Sokrates'in son gününü ve ruh halini şiirsel bir anlatımla sunuyor.