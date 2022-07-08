Tiyatro eleştirmeni, dramaturg, yazar ve yönetmen Ragıp Ertuğrul’a veda

08 Temmuz 2022 Cuma, 17:24

Tiyatro eleştirmeni, dramaturg, yazar ve yönetmen Ragıp Ertuğrul, İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi organizasyonuyla düzenlenen törene, Devlet Tiyatroları ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İBB Eski Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı’nın bizzat katıldığı törende aynı zamanda Ragıp Ertuğrul için konuşma yaptılar. Tören, Tiyatro Kılçık’ın sahibi Cenk Tunalı’nın sunumuyla başladı. Ragıp Ertuğrul’un hayatından kesitlerin olduğu videonun sonrasında dostları, ailesi ve törene katılan protokolün ardından Ertuğrul adına açılan anı defterine yazarak ve bizzat vedalarını yapan çok sayıda tiyatro camiasından isim, dostları, iş arkadaşları, ailesi ve hayat arkadaşı Gökay Genç ile birlikte Şakirin camiine geçti. Çok sayıda saygın konuşmacının olduğu törende damga vuran konuşmalardan biri, Altkat Sanat Tiyatrosu’nun kurucularından Nevzat Süs’ten geldi. Süs, konuşmasını “Ragıp Ertuğrul Tiyatro Eleştirmenleri Birliği başkanıydı. Ancak biz henüz eleştirmeye başlamadık” diyerek bitirdiğinde hınca hınç dolu olan salon alkıştan inledi.

Ragıp Ertuğrul’un son zamanlarda tiyatro mesleğiyle ilgili yaptığı çok önemli çalışmalar bazı kesimleri rahatsız etmiş, mesleğe yakışmayan, etik dışı bir üslupla hedef tahtası haline getirilmişti. Herkesin ortaklaştığı en önemli nokta Ragıp Ertuğrul’un ne kadar nazik ve çalışkan olduğuydu.