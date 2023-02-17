Tiyatro perdeleri dayanışma için açılıyor!
İhtiyaç haritası uygulaması ile deprem bölgesindeki yurttaşlara destek olan DasDas, ara verdikleri oyunlarını Şubat ayı sonuna kadar dayanışma için oynayacak.
Ülkemizde meydana gelen ve binlerce canın yitirildiği deprem felaketiyle birlikte kültür sanat etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Felaketin üzerinden geçen ve ülkeyi yasa boğan 11 günde birçok kurum ve sanatçı depremzede yurttaşlara destek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında dayanışma etkinliklerinde yer aldı.
Bu dayanışma etkinliklerinden biri olan İhtiyaç Haritası aracılığıyla afet bölgesinden gelen ihtiyaçların hızlıca toparlandığı bir yardım sahasına dönüştürülen DasDas, 20 Şubat’tan itibaren Şubat ayı sonuna kadar sahnelenecek oyunlarının gelirlerinin tamamını depremzedelere aktaracağını duyurdu.
Dayanışmayı sürdüreceklerini belirten DasDas sahne; Şimdi, Dünya Yerinden Oynar, Deli Bayramı, Biri ve Birisi, Usta Çırak Masalı, Zengin Mutfağı, Feramuz Pis ve Bir İhtimal Daha Var oyunlarıyla izleyiciyle buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?
- Depremden sağ kurtuldu: Deprem bizi yataktan attı