Tiyatronun en iyileri belli oldu

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Türkiye’den 17 şehir ve yurtdışından 9 ülkede tiyatro sanatına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri, 24 Nisan’da Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi’ndeki törenle sunulacak.

MESCİ’YE 2 ÖDÜL

Açıklanan ödüllere göre gazetemizin yazarı Ayşe Emel Mesci, Adana Şehir Tiyatroları için sahneye koyduğu “Boynu Bükük Öldüler” oyunuyla hem en iyi rejisör hem de proje ödülüne değer görüldü. Mesci, Yılmaz Güney’in aynı isimli eserinden tiyatroya uyarladığı oyunu geçen yıldan bu yana sahneliyor.