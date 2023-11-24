Tiyatronun geleceği için...

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Programa başvuran tiyatrolar, sahne ve depo kirası, prova alanı, elektrik, su, doğalgaz ve nakliye gibi ihtiyaçlarında kullanmak üzere maddi destekten faydalanabilecekler. Programın daha çok tiyatro emekçisine ulaşması için tüm özel sektör Kumbara Sende’yi desteklemeye çağrılıyor.

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Mert Fırat, projeyle ilgili, “İlk destekçimiz Anadolu Efes ile başlattığımız bu proje ile başlangıçta 30 tiyatronun ihtiyaçlarını gidereceğiz ve varlıklarını sürdürmelerine destek olacağız” diye konuştu. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk ise “Aktif olan tiyatroların birçoğu sahne bulmakta, lojistik maliyetlerini karşılamakta, faturalarını ödemekte ya da dekorlarını koyacak bir depo bulmakta zorluk yaşıyor. Bu nedenle Anadolu Efes olarak bir kez daha elimizi taşın altına koymaya karar vererek Tiyatro Kooperatifi ile bu yolculuğa çıktık” dedi.