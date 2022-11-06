Tiyatronun onur gecesi

06 Kasım 2022 Pazar, 04:00

Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına kurulup çalışmalarını aralıksız olarak 47 yıldır sürdüren Türkiye’nin en uzun soluklu ödül kuruluşunun belirlediği “2021-2022 Tiyatro Dönemi Ödülleri” açıklandı. Kadıköy Büyük Kulüp Derneği’nde önceki gün yapılan törende salgın nedeniyle yapılamayan iki yıl dahil, son üç yıla ait toplamda 24 ödül sahiplerine sunuldu.

İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde 2022 yılı Onur Ödülü eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a verildi. Başbuğ konuşmasında Ali Berktay’a yayıncısı Kırmızı Kedi Yayınevi’ne ve yayınevi sahibi Haluk Hepkon’a teşekkür etti.

ASILYAZICI ÖDÜLÜ, ARIM’IN

Hayati Asılyazıcı Tiyatro Özel Ödülü’nü Betül Arım, Gezi Direnişi davası nedeniyle şu an tutuklu bulunanlar ve yurtdışında yaşamak zorunda kalan oğlu Mehmet Ali Alabora için aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Metin Belgin, “İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, kurum olarak tiyatroya katkılarından dolayı özel ödüle layık görüldü. Şehir Tiyatroları sanatçısı Levent Üzümcü ise Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi oyunundaki rolüyle Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü’nü aldı.

Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı’nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü kurulda bu yıl Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel ve Ahmet Duman yer aldı.

Diğer ödüller ve kazananlar şöyle: Nadide Küntay Emek Ödülü: Suna Keskin. Yılın En Başarılı Oyun Yazarı: “Che’nin Vedası” - Vural Bingöl. Yılın En Başarılı Yönetmeni: Mersin BŞB Şehir Tiyatrosu - Murat Atak. Yılın En Başarılı Yapımı: Ben Nâzım Müzikali. Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: “Camille ‘Düşünce’” - Ebru Unurtan Urağ. Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Levent Üzümcü. Yılın En Başarılı Çocuk Oyunu: “Peter Pan ve Varolmayan Ülke”.

GEÇEN İKİ YILIN KAZANANLARI

Geçmiş iki dönemin ödül listesinde olan kurum ve sanatçılar ise şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Nedim Saban (Tiyatrokare), Dilek Türker (Tiyatro Ayna), Tamer Levent (“Sanata Evet” Platformu), Füsun Demirel (Tiyatro 11), Reha Özcan, Remzi Buharalı, Okday Korunan, Serpil Göral, Ümit Baykurtalp Tiyatrosu ve “Begonviller Yaza Açar mı?”







