Tiyatroya adanan bir ömür

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Tiyatro sanatçısı ve yönetmen Işık Toprak sonsuzluğa Cumhuriyet gazetesi ile uğurlandı.

Toprak için dün Küçük Tiyatro salonunda düzenlenen törene, oğlu tiyatro sanatçısı Umut Toprak, gelini oyun yazarı Şirin Aktemur, torunu Deniz Işık Toprak, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mehmet Kurt, DT Ankara Müdürü İpek Atagün, gazetemiz yazarı Işık Kansu, tiyatro sanatçıları, ailesi ve dostları katıldı.

Törende, Işık Toprak’ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin başucuna, vasiyeti gereği Cumhuriyet gazetesinin dünkü sayısı ve çiçekler konuldu. Yapılan konuşmalarda, Işık Toprak’ın doğrultusundan sapmayan bir aydın ve çok değerli bir tiyatro insanı olduğundan, Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığından söz edildi.

Işık Toprak, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.