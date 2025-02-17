Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'tan yeni komedi filmi: Kalender Pide

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:15

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:16

Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve Ömer Sinir’in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde iki başarılı komedyen Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ı bir araya getiren ‘Kalender Pide’ isimli film çok yakında Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanan ve merakla beklenen filmden ilk kareler paylaşıldı.





Sıcak ve samimi bir aile komedisi olan filmde Çevik ve Büyükak dışında Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

KALENDER PİDE'NİN KONUSU NEDİR?

‘Kalender Pide’, babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in (Tolga Çevik), hayatına hiç beklenmedik şekilde giren Öcü (İbrahim Büyükak) ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları eğlenceli bir dille anlatıyor. Birbirlerinin hayatlarına tesadüfen giren iki karakterin yaşadığı zorluklar ve onların başına gelen komik olayları anlatan film, çok yakında Disney+’ta izleyiciyle buluşacak.